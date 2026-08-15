Doblete de España: María Pérez agranda su leyenda y se proclama campeona de Europa con una exhibición
«¡Vamos!». Un grito al cielo de Birmingham. Lo brama María Pérez, con peinado novedoso y triunfo perenne. La reina de la marcha española volvió a conquistar Europa tras firmar un ejercicio de superioridad inapelable. Agranda su leyenda. Ya es tetracampeona mundial, doble medallista olímpica y ahora también con doble campeona continental. Espaldarazo para España, que ya marcha en el Europeo de atletismo. Se destapó con dos oros en apenas diez minutos. El mencionado de María Pérez y el primero de McGrath.
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