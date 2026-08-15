Paul McGrath toca el cielo: se convierte en campeón de Europa y da a España el primer oro en el europeo de atletismo

Paul McGrath se confesó en OKDIARIO. «Iré corriendo desde mi casa a Monserrat para darle gracias por la medalla», dijo tras colgarse el bronce mundialista en 2025. Apenas un año después, el español de padre escocés, tocó el cielo europeo en Birmingham. Enfiló los últimos metros de la media maratón marcha entre sonrisas y gestos de santiguarse. Así concluyó una exhibición de 1.23:23 ante la que se plegó el italiano Fortunato. McGrath es campeón de Europa. La marcha vuelve a hacer sonreír a España, que obtiene el primer oro en el Europeo de atletismo.

«La marcha ha hecho otro gran resultado. Es muy difícil llegar hasta aquí. Ser campeón de Europa es un sueño. Hemos pasado el primer kilómetro muy lento y no quería eso. Aumenté el ritmo, luego me calmé y después tiré a tope. He podido aguantar, que es lo más importante. Tenía un ojo en Fortunato, que tiene unos últimos kilómetros muy altos. He ido controlando y he logrado mantenerlo», aseguró tras conquistar Europa.

Se destapa McGrath con un oro lleno de determinación, que pone la guinda a su plata europea de 2024 y el bronce mundialista del 2025. El primer kilómetro fue una demostración de poderío. McGrath se dio cuenta de que el paso había sido algo lento y no le interesaba una carrera así. Así que dio rienda suelta a su estrategia desde el principio. Aumentó el ritmo durante los cuatro kilómetros siguientes y tiró desde ahí. La prueba fue la crónica de un oro anunciado.

Cada kilómetro que pasaba, más se alejaba de sus rivales, que dejaron de verle en carrera. Aunque el italiano Fortunato, campeón de seis pruebas en lo que va de 2026, no terminaba de descolgarse. No lo hizo nunca. Peligro, pues sus últimos kilómetros siempre esconden un cambio de ritmo. A McGrath le fueron avisando. «Va a 20 segundos», le decían al paso del kilómetro 16. El español también tenía un depósito extra en sus piernas. Aumentó el ritmo y fue directo a meta. Alguna mirada atrás para controlar y oro.