Hoy es sábado 15 de agosto y como sabemos, se celebra el Día de la Asunción que es festivo en toda España. A eso se le suma el que estamos en fin de semana y en pleno mes de agosto con una nueva operación salida de todos aquellos que cogieron vacaciones durante la segunda quincena del mes. Esto se traduce en muchos desplazamientos por carretera sobre todo desde la capital y los distintos municipios madrileños, así que si eres de los que va a coger el coche, o ya estás en carretera será bueno saber cuál es hoy el precio de la gasolina y dónde se localizan las gasolineras más baratas de Madrid a partir de los datos que podemos consultar desde el Geoportal de Gasolineras que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica.

En este portal, las gasolineras comunican sus precios actualizados, por lo que se trata de una herramienta útil para conocer cuánto cuesta el combustible antes de repostar. Una información especialmente relevante para los conductores debido a la incertidumbre geopolítica, que sabemos que puede influir en el mercado energético, y a la inflación que afecta al bolsillo de los hogares españoles y más teniendo en cuenta que los descuentos que se comenzaron a aplicar meses atrás han ido disminuyendo hasta llegar a los diez céntimos el litro. así que si deseas repostar y ahorrar algo de dinero, toma nota porque este es el precio de la gasolina con las gasolineras más baratas de Madrid.

Precio de la gasolina hoy 15 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según los datos del Geoportal, a primera hora de este Día de la Asunción, estas son las gasolineras más baratas que tenemos para repostar gasolina y diésel:

Gasolina 95

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.529 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.535 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.535 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.535 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.535 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.539 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Avenida Europa, s/n, Polígono La Garena. Precio: 1.539 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida Europa, s/n, Polígono La Garena. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.549 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.559 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.569 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.579 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.649 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.699 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.699 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.709 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.729 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.789 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.799 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.805 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Carrefour . Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1.819 €/l .

. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: 1.829 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.834 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.839 €/l .

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.839 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l.

Diésel

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.619 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.619 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.619 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.669 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.669 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.669 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.679 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.685 €/l .

. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.685 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.685 €/l .

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.685 €/l .

. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.689 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.689 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.689 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.689 €/l.

Si estás ahora saliendo para tu destino ya sabes dónde tienes, o puedes, repostar, pero en el caso de que desees hacer consulta de precios en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y comprobarlos filtrando resultados como vemos en este mapa ya que no sólo aparecen en forma de listado. También lo hacen como un mapa de modo que podamos encontrar la información de manera más detallada.