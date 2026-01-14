Tu coche tiene un botón secreto que te ayuda a ahorrar gasolina: sólo lo conocen los expertos

Mantener un coche se ha convertido en un gasto cada vez más difícil de asumir. A la ITV y las reparaciones se suman el precio del combustible y los imprevistos, lo que hace que llegar a final de mes con algo de margen sea todo un reto. En este contexto, conocer pequeños gestos que ayuden a reducir el consumo y optimizar el uso del vehículo puede marcar la diferencia en el presupuesto mensual.

Durante el invierno, el ahorro se complica aún más. Los cristales se empañan o se congelan, la calefacción pasa a ser imprescindible y el consumo tiende a aumentar. En este escenario, hay un elemento del coche al que apenas se le presta atención y que puede influir tanto en la comodidad como en el gasto de combustible: la recirculación del aire.

La clave para que tu coche consuma menos: el botón de recirculación

El conocido botón de recirculación no es solo cosa del verano. En los meses fríos puede resultar útil de forma puntual, por ejemplo, al atravesar túneles, circular en atascos o cuando se va detrás de vehículos que desprenden humo u olores desagradables. En esos casos, evita que el aire exterior entre en el habitáculo y mejora momentáneamente la calidad del ambiente interior.

Eso sí, conviene usarlo con moderación en invierno. Mantener la recirculación activada durante mucho tiempo favorece la acumulación de humedad, lo que provoca que los cristales se empañen con mayor facilidad y se reduzca la visibilidad. Por este motivo, muchos coches desactivan automáticamente esta función cuando se acciona el desempañador.

Un ahorro considerable si sabemos usarlo

Aunque en época invernal su margen de utilidad es limitado, aprender a utilizar correctamente este sistema ayuda a entender mejor su funcionamiento y a sacarle partido cuando realmente resulta más eficaz: en verano, cuando sí puede contribuir de forma más clara a ahorrar combustible y mejorar la eficiencia del aire acondicionado.

En los meses de calor, el botón de recirculación del aire se convierte en una herramienta clave para ganar comodidad y mejorar la eficiencia del coche. Cuando el vehículo ha estado aparcado al sol y el interior está recalentado, lo más eficaz es abrir primero las ventanillas y poner en marcha el aire acondicionado para expulsar el aire caliente acumulado. Una vez la temperatura empieza a bajar, conviene cerrar el coche y activar la recirculación, aprovechando el aire ya enfriado del habitáculo.

Un uso adecuado de la recirculación en verano puede suponer un pequeño pero apreciable ahorro de combustible, estimado entre un 1% y un 2%. Aunque pueda parecer poco, a lo largo del año esta mejora contribuye a reducir el gasto sin cambiar la forma de conducir. Además, se incrementa el confort de los ocupantes y se limita la entrada de polvo, gases y contaminantes del exterior, algo habitual en atascos y zonas con tráfico intenso.