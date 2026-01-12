El BOE lo hace oficial: la lista de los coches que van a tener que pagar peajes en España

Hay una lista de coches que van a tener que pagar peajes en España, el BOE lo hace oficial y será mejor que estemos preparados para lo peor. Los peajes se han convertido en una pesadilla para muchos. La movilidad por algunas zonas del país es imposible de evitar, por lo que se necesita realizar esos desplazamientos, pensando en el mínimo gasto posible. Cada euro que se necesita para desplazarse se pierde si no lo recuperamos en un trabajo que quizás no nos acabe de compensar o sí.

Nos enfrentamos a la dura realidad de que son tiempos de crisis, con ciertos elementos que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración y acabarán marcando estas jornadas cargadas de acción. Deberemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que pueden convertirse en esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de saber qué hace oficial un BOE que nos puede traer malas noticias, teniendo que pagar unos peajes que no todos los coches deberán pasar por el mismo trámite en nuestro país.

Lo hace oficial el BOE

Los expertos del BOE no dudan en darnos algunas novedades en este nuevo año. Tocará estar al corriente de una normativa que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. En su lugar, deberemos enfrentarnos a un destacado giro de guion que, sin duda alguna, puede ser esencial que tengamos en mente.

Este tipo de desplazamientos puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con ciertos elementos que, serán esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Hay ciudades que viven a merced de unos peajes que siguen estando presentes.

Son carreteras que, aunque pueden parecer evitables, no lo serán para algunos que deberán pasar por ellas cada día. En determinadas profesiones, es casi imposible, evitar encontrarse de lleno con este tipo de elementos que pueden acabar siendo esenciales.

Es momento de estar muy pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, acabará marcando la economía de muchas casas y empresas. Estos peajes que el BOE marca que seguirán siendo de pago, pero sólo para algunos que tienen muy claro lo que nos está esperando. Esta oficialidad de este pago está ya publicada y es uno de los motivos por los que quizás deberás cambiar de ruta o de coche.

Esta es la lista de coches que van a pagar peajes en España

No todos los coches van a tener que pagar peajes en España, hay una lista que puede acabar siendo la que nos ponga los pelos de punta en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo esenciales que tengamos en mente en estas próximas jornadas.

Tal y como se explica en el BOE: «En relación con el deber de información que corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en virtud de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, la Dirección General de Carreteras facilitará información actualizada sobre vialidad, actuaciones en ejecución, mapas de carreteras, estadísticas y datos sobre aforos, tarifas de peajes, áreas de servicio, de descanso y aparcamientos seguros y, en general, toda aquella información de interés para los usuarios de las carreteras. Asimismo, tal y como se dispone en el citado artículo 6, las demás administraciones, así como las personas físicas y jurídicas directamente afectadas en la ejecución de dicha ley, deberán facilitar la información que le sea requerida para el cumplimiento de lo dispuesto en dicho artículo, así como la necesaria para una correcta ejecución de la misma, y del presente reglamento, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso. Para facilitar la información a que hace referencia este artículo se utilizará preferentemente la sede electrónica asociada del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible».

Los únicos coches libre de peajes son los oficiales o los que realizan un servicio público. Siendo uno de los que puede circular por todos los peajes del país libremente. El resto se adaptará a la llamada tarifa dinámica, dependiendo del tipo de coche, furgoneta y camión, así como si uso. Los que aplican este pago, siguiendo con la misma explicacion del BOE: