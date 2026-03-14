25.000 euros por entregar tu carnet de conducir durante cinco años: el experimento que puede cambiar la circulación para siempre

Países de todo el mundo llevan años tratando de reducir el tráfico y mejorar la movilidad en las carreteras; en España, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha diferentes medidas, como los radares de tramo o las etiquetas ambientales que clasifican los vehículos en su función de su eficiencia energética. Sin embargo, el Gobierno de Malta ha decidido ir un paso más allá y lanzar una iniciativa que no ha dejado a nadie indiferente: entregar el carnet de conducir a cambio de 25.000 euros. Según la Autoridad de Estadísticas de Malta, a finales de 2025 había 457.403 vehículos registrados, una cifra muy elevada teniendo en cuenta que la población es de sólo 570.000 habitantes.

El plan del Gobierno de Malta, gestionado a través de su organismo regulador, Transport Malta, ha entrado en vigor en enero de 2026 y contempla el pago de 25.000 euros a aquellos residentes que decidan entregar de forma voluntaria su carnet de conducir durante cinco años. La medida está dirigida a personas menores de 30 años que hayan vivido en la isla al menos siete años, tengan el permiso de conducir B y no hayan tenido el permiso retirado en los últimos 12 meses. Además, el carnet debe haber sido expedido por un país de la Unión Europea.

25.000 euros por entregar el carnet de conducir

El programa está dirigido a personas residentes en Malta menores de 30 años en la fecha de solicitud que deseen renunciar voluntariamente a su permiso de conducir para todas las categorías de vehículos durante un período completo de cinco años. Esta iniciativa entrará en vigor en enero de 2026 y busca reducir el número de personas que poseen y utilizan un permiso de conducir, así como disminuir la cantidad de vehículos que circulan por las carreteras maltesas. El plan se concede por orden de llegada y cuenta con un presupuesto total de cinco millones de euros.

El incentivo de 25.000 euros se abona en cinco plazos anuales de 5.000 euros. El primer ingreso se hace efectivo tras la entrega física del documento y la aprobación de la solicitud, mientras que los cuatro restantes se abonan en los años posteriores. La entrega del carnet de conducir implica la prohibición de conducir cualquier vehículo de motor tanto en territorio maltés como en el extranjero. En caso de incumplir el compromiso, el beneficiario deberá devolver el importe total recibido hasta la fecha y abonar una multa administrativa de 5.000 euros.

Sin embargo, el Gobierno de Malta contempla una «salida legal». Los ciudadanos podrán cancelar el compromiso durante los 30 días previos a cumplirse los «aniversarios» de la entrega del carnet de conducir. En este caso, deberán reembolsar el saldo pendiente de la subvención: 20.000 euros si lo solicitan el primer año, 15.000 euros si lo hacen el segundo, 10.000 euros si lo hacen el tercero y 5.000 euros si lo hacen el cuarto.

Una vez finalizado el periodo de cinco años, para recuperar el permiso, deberán completar 15 horas de formación en una autoescuela.

Según el ministro de Transporte, Chris Bonett, al menos 100 jóvenes ya han entregado su carnet, y las solicitudes han superado el 50% del presupuesto asignado. A pesar de los datos, hay quienes cuestionan la efectividad de la medida. Varios malteses aseguran que muchos de los jóvenes que han solicitado la ayuda apenas utilizaban el coche, e incluso algunos ni siquiera han conducido tras obtener el permiso. Esto plantea serias dudas sobre si realmente la medida reducirá el número de vehículos en circulación en la isla.

Requisitos

Para poder optar a esta ayuda, el solicitante debe cumplir varios criterios de elegibilidad. En primer lugar, no debe haber cumplido aún los 31 años en la fecha de la solicitud. Además, debe haber residido en Malta durante al menos siete años. También es obligatorio poseer un permiso de conducir de categoría B con una antigüedad mínima de 12 meses en la fecha de solicitud. Dicho permiso no debe haber sido revocado, suspendido ni anulado, y las tasas correspondientes establecidas en el Reglamento de Permisos de Conducir deben haber sido pagadas correctamente desde su expedición. A

Existen también algunas exclusiones. No podrán beneficiarse de esta subvención las personas que tengan derecho a utilizar un coche con chófer, como cargos políticos o sus cónyuges o parejas. Tampoco podrán solicitarla los funcionarios públicos, incluidos los diplomáticos que trabajen en misiones extranjeras como embajadas o representaciones, ni sus parejas. Del mismo modo, quedan excluidas las personas cuyo trabajo requiera disponer de un permiso de conducir válido.

Solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse antes del 30 de junio de 2026. Podrán entregarse en persona en cualquiera de las oficinas de Transport Malta situadas en Ħal Lija, Paola o Gozo, o enviarse por correo postal a la unidad SDIA Unit, Level 0, A3 Towers, Arcade Street, Paola, PLA1212. La solicitud debe ir acompañada de la documentación justificativa indicada en el formulario DRV 020. En el caso de que el solicitante haya perdido su permiso de conducir, deberá presentar también la declaración VEH 039 antes o junto con la solicitud de la subvención.