Los cambios en la baliza V-16 que afectan a los conductores de España este verano: es oficial y la DGT lo ha confirmado

La Dirección General de Tráfico (DGT) quiere despejar las dudas que todavía existen en torno a la baliza de emergencia V-16. Su director general, Pere Navarro, defendió en el Congreso que este dispositivo recibirá un nuevo impulso de cara a la operación especial de verano, con el objetivo de fomentar su uso y normalizarlo entre los conductores. Asimismo, destacó que presenta «todo ventajas» frente a los triángulos de emergencia tradicionales, por lo que esta medida «ha venido para quedarse, no hay marcha atrás».

«El triángulo tiene esa bajada del coche, la V-16 no. El triángulo no tenía luz, la V-16 tiene una luz. El triángulo no estaba conectado, la V-16 está conectada», explicó durante su intervención ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso. Según datos de la DGT, actualmente se reciben unas 2.500 conexiones diarias relacionadas con incidencias en la carretera.

Cambios en la baliza V-16 este verano

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes, el 1 de enero de 2026 entró en vigor la obligatoriedad de la baliza V-16 en sustitución a los triángulos de emergencia. Este dispositivo luminoso, de color amarillo, está conectado con la plataforma DGT 3.0 para señalizar averías o accidentes sin necesidad de bajarse del vehículo.

Según especifica la normativa, emite una señal luminosa de alta intensidad visible en 360 grados, de manera intermitente y continua durante al menos 30 minutos. Además, funciona mediante una pila o batería con una vida útil mínima de 18 meses, independientemente de que sea recargable o no.

De cara al verano, una de las principales dudas de los conductores es si la baliza V-16 se puede utilizar fuera de España, y la respuesta es sí: «Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados. Esto significa que, cualquier vehículo matriculado en España que circule por otro país firmante del mencionado Convenio, estará cumpliendo la normativa si utiliza el nuevo dispositivo de preseñalización de peligro V-16 conectado.

Igualmente, y tomando como referencia lo dispuesto en la citada Convención, aquellos vehículos que estén matriculados en otros países y que circulen por España en situación de circulación internacional, se considerará que cumplen con la normativa si portan los triángulos de preseñalización o cualquier otro dispositivo similar implementado en el país de origen», explica la DGT.

Dispositivo conectado

Tráfico recuerda que el único dispositivo válido es una baliza V-16 conectada, capaz de emitir una luz amarilla intermitente de alta intensidad visible en 360 grados y de comunicar la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0 en el momento de su activación.

Sin embargo, esto no implica que el dispositivo rastree al conductor de forma permanente; la baliza únicamente transmite su posición cuando se enciende debido a una avería o accidente, sin enviar datos personales ni información identificativa del vehículo. Su finalidad es que la incidencia pueda llegue a la plataforma DGT 3.0 para alertar a otros usuarios a través de paneles luminosos, navegadores GPS y servicios de movilidad conectados.

La DGT 3.0 es la plataforma que «facilita la interconexión de todos los actores que forman parte del ecosistema de la movilidad (fabricantes de vehículos, proveedores de servicios de navegación, aplicaciones de movilidad, ayuntamientos, plataformas de transportes público, sistemas de gestión de flotas etc.) para ofrecer en todo momento información de tráfico en tiempo real a los usuarios de la vía permitiendo así lograr una movilidad más segura e inteligente».

Por otro lado, conviene recordar que la baliza V16 conectada no sustituye a los servicios de emergencia. El dispositivo no realiza llamadas automáticas al 112; en caso de accidente, heridos o cualquier situación que requiera asistencia, los ocupantes deben contactar directamente con los servicios de emergencia.

Errores a evitar

La DGT recomienda guardar la baliza V16 en un lugar al que sea fácil de acceder dentro del vehículo, preferiblemente la guantera. De esta forma, el conductor puede colocarla sobre el techo sin necesidad de bajar del vehículo para señalizar la incidencia de forma rápida y segura.

Otro de los errores que puede acarrear sanciones es llevar la baliza descargada. Para Tráfico, disponer de un dispositivo sin batería equivale en la práctica a no contar con una señalización válida. Si el conductor necesita utilizarla y ésta no funciona, las autoridades podrían considerar que el vehículo no está correctamente preseñalizado.

Además, no todos los modelos que se pueden encontrar en el mercado son válidos. Una baliza V-16 homologada debe disponer de un código de certificación que comienza por LCOE o IDIADA, lo que acredita que ha superado los ensayos de un laboratorio autorizado. Por ello, la DGT aconseja comprobar periódicamente que el dispositivo figura en el listado oficial de productos homologados, ya que algunos modelos pueden perder su certificación con el paso del tiempo o dejar de cumplir los requisitos exigidos por la normativa.