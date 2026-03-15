Una policía local avisa: 200 euros de multa por este error tan común al circular en las rotondas

Uno de cada tres conductores implicados en siniestros en glorietas cometían alguna infracción, principalmente no respetar la prioridad, la velocidad excesiva y no mantener la distancia de seguridad, según los datos de la DGT. «Como sabemos, reducir y adaptar la velocidad son las precauciones básicas en la aproximación a una rotonda.

Los excesos de velocidad en una glorieta impiden las incorporaciones y cambios de carril a otros vehículos, obligan a invadir varios carriles para controlar el vehículo y multiplica el riesgo y la gravedad de los accidentes. Y también el riesgo de atropello a los peatones que puedan estar cruzando la calzada en la salida de la rotonda”, destacan desde Formación de Conductores.

El error más habitual al circular en rotondas

#Prevención ♬ sonido original – Pltorrejondeardoz @policialocaltorre 🚗 Recuerda en las rotondas: ⚠️ Sanción de 200€ si no circulas correctamente. 🔄 Para continuar recto o cambiar de salida, usa los carriles interiores. ➡️ Colócate en el carril derecho solo cuando vayas a salir, cediendo el paso a quien ya circula. 🔔 Señaliza siempre tus movimientos. #SeguridadVial

«Recuerda que en las rotondas se aplican sanciones de 200 € si no circulas correctamente. Para continuar recto o cambiar de salida, debes usar los carriles interiores, mientras que el carril derecho se reserva únicamente para quienes van a salir, cediendo siempre el paso a los vehículos que ya circulan. Además, es fundamental señalizar correctamente todos tus movimientos para evitar accidentes y cumplir con la normativa».

Según la DGT, hay tres momentos clave al abordar una glorieta: la entrada, la circulación interior y la salida:

La aproximación y el acceso a la rotonda son momentos críticos, donde se producen más de la mitad de los accidentes (54 %), según un estudio de AXA. Al acercarse a una glorieta, se debe observar hacia la izquierda, ser paciente y no precipitarse. Es importante reducir la velocidad según la señalización y el tráfico de la vía de acceso, y nunca entrar sin estar seguro de poder hacerlo sin peligro. La prioridad corresponde siempre a los vehículos que ya circulan dentro, cediendo el paso incluso deteniendo el vehículo si fuera necesario. Es obligatorio acceder desde el carril derecho siempre que esté libre y sea posible.

Una vez dentro de la rotonda, se debe circular por el carril exterior siempre que esté libre, utilizando los carriles interiores para adelantar. En glorietas urbanas, se puede utilizar el carril que más convenga según el destino, pero para las primeras salidas, lo recomendable es usar el carril exterior. Si se van a tomar últimas salidas o cambiar de sentido en glorietas muy transitadas, lo más seguro es utilizar los carriles interiores, incorporándose al exterior de forma progresiva antes de salir, señalizando siempre los cambios de carril y respetando la prioridad de otros vehículos.

Si el tráfico impide cambiar al carril exterior a tiempo, se recomienda dar otra vuelta para colocarse adecuadamente. Por norma general, no está permitido salir de la glorieta desde los carriles interiores. Esta infracción recibe el nombre de «cruzada» y conlleva una sanción de 200 euros.

El Reglamento General de Circulación establece que la entrada a una rotonda debe hacerse siempre desde el carril derecho cuando esté libre y sea posible. Sin embargo, cuando el carril derecho está congestionado, se puede acceder desde el carril izquierdo.

Por otro lado, la normativa señala que las glorietas se abandonan por el carril derecho; sólo está permitido realizar esta maniobra desde un carril interior cuando haya una señal que lo indique, como una flecha en el suelo. «Todos vemos normal salir de una autopista desde el carril más próximo a la salida. Pero con las glorietas a veces cuesta entender la importancia de esta sencilla regla para la seguridad.

Las infracciones de las normas de #prioridad son las ➕ frecuentes en las #glorietas ➡️ Al acceder a una, los 🚗 que circulan dentro tienen prioridad. Además, hay que abandonar la glorieta por el carril exterior. Hacerlo desde un carril interior es muy peligroso. #ConducirMejor pic.twitter.com/Ow6nGGAWYx — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 14, 2025

. El Reglamento General de Circulación de España recoge varios artículos que se aplican directamente a este tipo de intersecciones. Uno de los más importantes es el artículo 57, que establece: «En las intersecciones la preferencia de paso se verificará siempre ateniéndose a la señalización que la regule. En defecto de señalización, tendrá preferencia de paso el vehículo que se aproxime por la derecha».

El artículo 74 indica que «el conductor que pretenda realizar un cambio de dirección deberá advertirlo previamente a los demás usuarios de la vía y cerciorarse de que puede efectuar la maniobra sin riesgo». En la misma línea, el artículo 75 señala que «todo conductor que pretenda cambiar de carril deberá advertirlo previamente y cerciorarse de que puede realizar la maniobra sin peligro para los demás usuarios», mientras que el artículo 76 recuerda que «las maniobras se advertirán utilizando la señalización óptica del vehículo o, en su defecto, con el brazo».