El gasto previsto en coche de vehículo nuevo asciende a 32.435 euros, lo que se traduce en un descenso de un 6%, mientras que el gasto previsto en vehículo de ocasión es de 14.830 euros, un 3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Unas cifras que reflejan el encarecimiento del precio de los automóviles, tanto nuevos como de segunda mano, así como la reducción de la intención de gasto entre los españoles.

Así lo refleja el Estudio Motor 2026 elaborado por el Observatorio Cetelem, en el que destaca que los conductores sénior españoles presentan un comportamiento de compra de automóviles muy alineado con la media nacional, aunque con diferencias relevantes que evidencian un perfil más conservador en la adopción de nuevas tecnologías y más orientado a la seguridad y la durabilidad del vehículo.

El híbrido, la tecnología preferida

De cara a su próximo coche, los conductores sénior muestran una clara preferencia por el vehículo híbrido, con un 58% de menciones, diez puntos por encima de la media española. A gran distancia se sitúan los vehículos de gasolina (16%) y los eléctricos (14%), ambos por debajo del conjunto de la población.

En el caso del coche eléctrico, únicamente el 14% de los sénior declara intención de compra, cuatro puntos menos que la media nacional. El importe medio previsto para este tipo de vehículo asciende a 33.039 euros, un 3% inferior al del conjunto de españoles. Las principales barreras para su adopción son la autonomía, el precio y la preferencia por tecnologías híbridas.

En cuanto a la autonomía, el 37% se sitúa en el rango de 350 a 499 kilómetros, prácticamente en línea con la media (38%). Sin embargo, los conductores sénior muestran mayores exigencias: el 35% solo compraría un vehículo eléctrico si superara los 500 kilómetros de autonomía, 13 puntos por encima de la media.

El 58% de los conductores sénior que prevén comprar coche optará por un híbrido, diez puntos por encima del conjunto de españoles. El gasto medio previsto para este tipo de vehículo se sitúa en 34.482 euros, un 7% superior a la media nacional. Entre las razones para no optar por un híbrido destacan el precio (51%, +11 puntos), la falta de infraestructuras de carga (25%, +7 puntos) y la falta de confianza (23%, -2 puntos respecto a la media).

El gasto en coche

El 81% de los sénior que prevén adquirir un coche en los próximos meses optará por un vehículo nuevo, frente al 77% de la media española. En el caso del vehículo de ocasión, este colectivo se sitúa seis puntos por debajo del conjunto de conductores. En términos económicos, el gasto medio en vehículo de ocasión es de 13.116 euros (-15% vs. media), mientras que en vehículo nuevo alcanza los 26.845 euros (-2%). El gasto medio total realizado se sitúa en 22.751 euros, un 2% por debajo de la media nacional.

De cara al futuro, el gasto previsto en vehículo de ocasión es de 14.830 euros (-3%), mientras que en vehículo nuevo asciende a 32.435 euros (-6%). El gasto medio total previsto alcanza los 29.159 euros, un 2% inferior al conjunto de españoles.

La marca, un factor clave en la decisión de compra

La marca es un elemento decisivo para el 90% de los conductores sénior, frente al 88% de la media española. Entre los atributos más valorados destacan la relación calidad-precio, la seguridad y la fiabilidad y durabilidad de las marcas, en todos los casos por encima del conjunto de la población. A la hora de elegir un vehículo, los sénior priorizan el precio, la funcionalidad y tecnología y la duración del vehículo, situándose por encima de la media en los dos primeros factores.