La electrificación de la flota de Endesa avanza: tres de cada cuatro vehículos ya están electrificados

Endesa sigue avanzando en la electrificación de su flota corporativa con la renovación de 569 vehículos destinados a su actividad comercial y operativa. Esta actuación supone un nuevo paso en la estrategia de la compañía para reducir la huella de carbono asociada a su movilidad y reforzar el papel de la electrificación como palanca de descarbonización.

La renovación realizada en 2026 destaca por su elevado componente sostenible: de los 569 vehículos incorporados, 498 son electrificados, lo que equivale al 87,5% del total. En concreto, 394 unidades son híbridos enchufables (69,2%) y 104 son vehículos 100% eléctricos (18,3%).

Tras esta incorporación, la flota corporativa de Endesa alcanza los 1.955 vehículos. De ellos, 533 son eléctricos puros (27% del total), 895 son híbridos enchufables (46%) y 32 híbridos (2%). En conjunto, esto significa que tres de cada cuatro vehículos de la flota de Endesa son ya electrificados. El peso de los coches de combustión interna se ha reducido drásticamente en los últimos años, pasando de representar el 79% en 2016 al 25% en la actualidad.

Este avance da continuidad a una trayectoria iniciada hace más de una década. Endesa comenzó en 2009 la transformación de su parque móvil con la introducción de una flota híbrida comercial pionera en España y, desde entonces, ha mantenido una estrategia orientada a optimizar el uso de los vehículos y reducir progresivamente sus emisiones. Al cierre de 2025, esa evolución había permitido reducir más de un 58% las emisiones de CO2 asociadas a la flota respecto a 2009.

Electrificación del transporte

La estrategia de Endesa pasa por seguir avanzando en la electrificación de su flota durante los próximos años con el horizonte de continuar reduciendo el peso de las tecnologías convencionales y acercarse al objetivo de una flota cada vez más descarbonizada.

Este compromiso con la movilidad sostenible y con la electrificación de los usos energéticos también pasa por impulsar otras medidas orientadas a favorecer un uso más eficiente y racional del transporte por parte de los empleados. De esta manera, Endesa promueve el cambio modal y el uso racional y seguro del transporte de los empleados a través, por ejemplo, del impulso del trabajo fuera de la oficina; facilitando tanto de la flexibilidad horaria como la implantación de la jornada continua o promocionando medios de transporte distintos al vehículo privado como el servicio corporativo de taxi compartido y la ayuda para las tarjetas de transporte.