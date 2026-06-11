KYMCO defiende que la posventa es clave para acelerar la movilidad ligera en las ciudades

Kymco España ha defendido este jueves que la consolidación de la movilidad ligera en las ciudades dependerá, además de la innovación tecnológica de los vehículos, de la capacidad de las marcas para ofrecer servicios de posventa especializados que generen confianza entre los usuarios.

La compañía, que participa esta semana en el encuentro Global Mobility Call 2026, celebrado en Madrid, considera que factores como la capilaridad de la red de asistencia, el soporte técnico y la rapidez en el mantenimiento serán determinantes para acelerar la adopción de nuevas soluciones de movilidad urbana.

Durante su intervención en la mesa de debate La contribución de la moto y los vehículos ligeros a la nueva movilidad, organizada por Anesdor, el director de Regulación y Asuntos Públicos de Human Mobility (Kymco España), Pedro Díez del Río, ha señalado que el servicio posventa avanzado constituye «un pilar fundamental» para el desarrollo de la movilidad urbana.

«En Human Mobility, con más de 30 años de experiencia en España, entendemos que el servicio de posventa avanzado es el pilar fundamental de la nueva movilidad urbana. Creemos firmemente que la sostenibilidad y la eficiencia de las ciudades no dependen solo del vehículo, sino de garantizar una capilaridad de una red de posventa profesional que aporte al usuario la confianza y la tranquilidad absoluta que exige la movilidad actual», ha asegurado Del Río.

La compañía sostiene que el principal desafío de la nueva movilidad pasa por construir un ecosistema que genere confianza en el ciudadano. En este contexto, considera que las motocicletas y los vehículos ligeros están ganando protagonismo como alternativas para reducir los tiempos de desplazamiento, optimizar el espacio urbano y favorecer una movilidad más accesible y sostenible.

Human Mobility ha defendido además un modelo de movilidad urbana multimodal en el que transporte público, bicicletas, vehículos compartidos, motocicletas y scooters convivan de forma complementaria para responder a las necesidades reales de desplazamiento de los ciudadanos.

En este escenario, la compañía destaca que la motocicleta aporta ventajas en términos de agilidad y eficiencia, mientras que las versiones eléctricas contribuyen además a la reducción de emisiones contaminantes y del ruido en las ciudades.

No obstante, advierte de que la expansión de estas soluciones requiere algo más que avances tecnológicos, ya que los usuarios demandan también respaldo técnico y fiabilidad.

Por ello, la empresa considera que aspectos como el conocimiento especializado, la calidad del servicio y la proximidad de la red de asistencia son elementos esenciales para reforzar la confianza en las nuevas tecnologías de movilidad.

La firma señala que el debate sobre la movilidad urbana se ha centrado en los últimos años en cuestiones como la electrificación, la conectividad o la eficiencia energética, pero defiende que la experiencia del usuario no puede evaluarse únicamente por las prestaciones del vehículo.

En este sentido, sostiene que las nuevas soluciones de movilidad requieren marcas capaces de ofrecer mantenimiento, soporte técnico, resolución de incidencias y garantía de funcionamiento durante toda la vida útil del vehículo.

La posventa ha dejado de ser un servicio complementario para convertirse en un elemento estructural del ecosistema de movilidad, contribuyendo además a prolongar la vida útil de los vehículos y a mejorar la sostenibilidad mediante un uso más eficiente de los recursos.

Kymco ha destacado asimismo la dimensión de su red de asistencia en España, integrada por 697 agentes genius y 68 concesionarios oficiales distribuidos por todo el territorio nacional.

Además, asegura disponer de un sistema logístico que permite el suministro de recambios en un plazo de 24 horas a cualquier punto oficial de la red.

Kymco ha subrayado que este modelo permite reducir los tiempos de inmovilización de los vehículos y ofrecer una mayor previsibilidad a los clientes durante los procesos de reparación y mantenimiento.