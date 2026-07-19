585 CV y un precio de superlujo: así es el imponente Mercedes-AMG G 63 que conduce Cucurella

Uno de los protagonistas del Mundial ha sido Marc Cucurella. El lateral catalán ha acaparado todos los focos por su rendimiento sobre el terreno de juego y no será menos esta noche con el partido contra Argentina. Lejos de lo deportivo, el nuevo fichaje del Real Madrid conduce un exclusivo Mercedes-AMG G 63, un todoterreno de lujo valorado en más de 300.000 euros que combina 585 CV de potencia con un diseño tan imponente como exclusivo.

No obstante, para el día a día y los desplazamientos familiares, Cucurella suele optar por un Audi Q7, un SUV premium mucho más práctico y espacioso y también más baratodd.

La actual cartera de Mercedes-AMG comprende más de 50 vehículos con una gama de potencia que va desde los 225 kW (306 CV) hasta los 620 kW (843 CV). La selección abarca desde vehículos de altas prestaciones con distintas variantes de carrocería hasta vehículos deportivos de desarrollo completamente independiente, como el Mercedes-AMG GT 4 puertas y el nuevo Mercedes-AMG SL. La gama de cadenas cinemáticas también se ha desarrollado continuamente en función de las exigencias del mercado y los deseos de los clientes, y actualmente ofrece motores de combustión de eficiencia optimizada con cuatro, seis u ocho cilindros.

Además, Mercedes-AMG sigue constantemente el camino del futuro de las prestaciones de conducción: bajo la etiqueta E PERFORMANCE, se ofrecen híbridos de altas prestaciones con un esquema de propulsión independiente y tecnología de la Fórmula 1. La cartera también incluye derivados AMG totalmente eléctricos basados en la plataforma EVA2 propia del grupo alemán. En un futuro próximo, también seguirán los modelos AMG completamente eléctricos de batería, que se basarán en la nueva arquitectura eléctrica.

El Mercedes de Cucurella

El primer modelo de producción de una variante AMG de la Clase G se lanzó en 1999 para conmemorar el 20º aniversario de la leyenda del todoterreno. El G 55 AMG marcó el inicio de un nuevo y exitoso capítulo en la historia de la Clase G. El motor atmosférico de ocho cilindros y 5,5 litros con tecnología de tres válvulas y doble encendido producía 260 kW (354 CV) y tenía un par máximo de 525 Nm a 3.000 rpm. En 2002, el G 63 AMG estableció nuevos estándares. Era la primera vez que se utilizaba un motor de doce cilindros en la Clase G. El motor V12 atmosférico de 6,3 litros producía 326 kW (444 CV) de potencia y un suntuoso par máximo de 620 Nm. El Clase G más potente de la época se fabricó a medida en la AMG Manufaktur de Affalterbach a petición exclusiva del cliente. A éste le siguió en 2004 el G 55 AMG con motor V8 sobrealimentado, un modelo de alto rendimiento aún más potente con 350 kW (476 CV). Otro hito en 2012 fue el estreno del G 65 AMG. Su motor V12 de 450 kW (612 CV) alcanzaba 1.000 Nm de par motor.

El Mercedes-AMG G 63, coche que conduce el lateral izquierdo de la Selección Española, continúa de forma consecuente la historia de éxitos de la gama. Su posición única entre los SUV de altas prestaciones se fundamenta en su potente propulsión, el tren de rodaje AMG RIDE CONTROL, los programas de conducción específicos de AMG y el lujoso interior.

El motor V8 biturbo AMG de 4,0 litros con 430 kW (585 CV) y 850 Nm de par máximo, la tracción integral con relación 40:60 y tres bloqueos de diferencial, el cambio automático de nueve velocidades extremadamente rápido, el tren de rodaje independiente de doble horquilla y la amortiguación regulable adaptativa constituyen la base de las prestaciones de conducción características de AMG tanto en carretera como fuera de ella.

El interior se caracteriza por el contraste entre negro y rojo. Los umbrales de las puertas de acero inoxidable con la inscripción AMG iluminada en rojo dan la bienvenida al conductor. A juego, los asientos de diseño específico están tapizados en cuero napa bicolor en color rojo/negro clásico, mientras el ambiente exclusivo del interior se completa con los elementos de adorno AMG en carbono mate.

Las llantas forjadas AMG de 22 pulgadas con diseño de radios cruzados, pintadas en gris tantalio mate y con el reborde de la llanta de alto brillo, además del Paquete Nocturno AMG y el Paquete Nocturno AMG II, proporcionan unos contrastes excitantes. El tapón del depósito de combustible en cromo plateado con el rótulo AMG también es muestra de la gran atención al detalle de Mercedes-AMG.