El Gobierno aprueba las ayudas al coche eléctrico siete meses después de su anuncio y con la mitad de dinero

El Gobierno de Pedro Sánchez ha publicado este martes las bases con las que se regula el plan de ayudas a la compra de coches eléctricos. No obstante, los incentivos llegan siete meses después de su anuncio y con la mitad del presupuesto si lo comparamos con la dotación que puso en marcha el Ejecutivo en 2025.

Así lo ha anunciado el ministro de Industria y Turismo del Gobierno, Jordi Hereu, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, en la que ha señalado que «se ha aprobado un Real Decreto en el que aprobamos las bases reguladoras del Plan Auto +».

«Desde el Gobierno impulsamos el Auto+ como un instrumento para incentivar la demanda del producto del coche, del turismo, también de las furgonetas, de los camiones ligeros, de las motocicletas y de los cuadriciclos para incentivar el consumo de producto eléctrico y electrificado con la gestión directa de estas ayudas y con carácter retroactivo desde el 1 de enero y va dirigido a las familias, personas físicas, autónomos y pymes y micropymes», ha explicado.

Además, Hereu ha destacado que «a partir de la aprobación de esta convocatoria ya se podrá empezar a tramitar a través de un sistema telemático de gestión». «Se puede hacer directamente, es decir, cada persona, cada familia o a través de representantes, bien concesionarios, empresas de renting, leasing financiero», ha añadido.

Lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que las ayudas se publicarían en enero de 2026 en una presentación de los incentivos en diciembre de 2025. Lejos de cumplir con el calendario, las bases que rigen los incentivos llegan siete meses después de lo previsto por el Ejecutivo.

No solo eso, además de tarde, las ayudas son insuficientes, ya que, aunque el mercado de coches eléctricos en España está aumentando, el Gobierno ha apostado por reducir los incentivos a la mitad con una dotación de 400 millones de euros, que en 2025 fue de 800 millones.

Ayudas a la compra de coches eléctricos

En concreto, el Plan Auto+ se rige bajo un mecanismo complicado y con mucha burocracia que depende de forma directa del precio, la motorización y el lugar de producción del coche. Esto es, los clientes recibirán más o menos ayuda dependiendo del modelo por el que se decanten.

El primer requisito es la motorización, para la que el Gobierno promete incentivos de 2.250 euros si los turismos están propulsados por motores 100% eléctricos y 1.125 euros en caso de que sean híbridos enchufables o de autonomía extendida. El segundo es el precio con el que se hace un descuento de 1.125 euros si el coche cuesta menos de 35.000 euros y 675 euros en el caso de que supere la citada cantidad, pero en ninguno de los casos el total de la factura debe superar los 45.000 euros.

Una vez completado el apartado de las motorizaciones y el precio, viene la parte más complicada y la que está generando los mayores problemas a los técnicos del Ministerio de Industria, en la que el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario.