Si creciste en los 80 conoces perfectamente la furgoneta del Equipo A y el Coche Fantástico: lo que nadie esperaba es encontrarlos de nuevo

En el contexto de la Operación Tijuana, desarrollada en Las Palmas de Gran Canaria contra una organización dedicada presuntamente al tráfico de hachís, la Policía Nacional encontró una escena poco habitual durante la intervención de varios vehículos.

Entre los bienes incautados apareció una réplica de la GMC Vandura de «El Equipo A», la famosa furgoneta negra con franjas rojas que se convirtió en uno de los símbolos televisivos de los años 80. Junto a ella se encontraba un Pontiac Firebird Trans Am de 1982 preparado como réplica de KITT, el vehículo inteligente protagonista de «El Coche Fantástico». Dos automóviles convertidos en iconos de la cultura popular.

La Policía Nacional interviene un GMC Vandura y un Pontiac Firebird Trans Am

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Las Palmas, junto con la UDYCO central, llevaba alrededor de un año trabajando en la «Operación Tijuana», una investigación contra una red criminal que presuntamente movía unos 300 kilos de hachís en distintos puntos de la isla. Al frente de la trama se encontraría un conocido del entorno del narcotráfico en Canarias apodado «Juke», acompañado supuestamente por un empresario relacionado con el sector de la construcción. Entre los arrestados también figura un inspector de Policía que llevaba pocos meses destinado en el puesto.

Pero más allá de la investigación, uno de los detalles que más ha llamado la atención ha sido la peculiar colección de vehículos del principal investigado. Entre los ocho vehículos intervenidos por los agentes (junto a la droga, armas, 55.000 euros en efectivo y una embarcación semirrígida) apareció una réplica del famoso GMC Vandura utilizado en la serie «El Equipo A».

La furgoneta, con su característica carrocería negra y franjas rojas, es uno de los vehículos más reconocibles de la televisión de los años 80. Aunque se trata de un modelo poco habitual en Europa por ser un vehículo de importación, todavía es posible encontrar unidades en el mercado de segunda mano.

Sin embargo, el vehículo que más ha sorprendido ha sido el que estaba aparcado junto a la furgoneta: un Pontiac Firebird Trans Am negro de 1982 transformado en una réplica de KITT, el coche inteligente protagonista de «El Coche Fantástico». Pero no se trataba de un simple Trans Am pintado de negro. Según informaciones publicadas por medios locales, la unidad intervenida estaría firmada por David Hasselhoff, el actor que dio vida a Michael Knight en la popular serie.

Durante la producción de la serie se utilizaron alrededor de 22 unidades modificadas del deportivo americano pero, con el paso del tiempo, muchas desaparecieron, y hoy en día se conservan muy pocas. Uno de estos vehículos llegó incluso a pertenecer al propio David Hasselhoff, quien participó en la entrega de una réplica vendida en Reino Unido antes de la pandemia.

Historia del Pontiac Firebird Trans Am

En marzo de 1969, Pontiac presentó para el Firebird un nuevo paquete opcional que costaba 725 dólares de la época, unos 6.500 dólares actuales. Su nombre era «Trans Am Performance and Appearance Package», identificado internamente con el código WS4, y con él nacía uno de los modelos más legendarios de la historia del automóvil estadounidense.

El nombre elegido no fue casualidad. Pontiac lo tomó prestado de la Trans-Am Series, el campeonato de turismos organizado por la SCCA (Sports Car Club of America) en el que competían versiones deportivas de coches de producción. El problema fue que la marca utilizó la denominación sin autorización previa. La SCCA no tardó en reaccionar y amenazó a General Motors con una demanda por utilizar el nombre de su competición. La solución llegó mediante un acuerdo económico: GM pagaría 5 dólares por cada Pontiac Trans Am vendido.

Bajo el capó albergaba un motor 400 CID V8 Ram Air III, capaz de desarrollar 335 CV, aunque los clientes podían optar por una versión todavía más exclusiva, el 400 CID V8 Ram Air IV, que elevaba la potencia hasta los 345 CV. Su par máximo alcanzaba los 430 lb·ft (583 Nm), ofreciendo unas prestaciones propias de los grandes deportivos americanos de finales de los años 60. Estéticamente, todos los ejemplares lucían una combinación única con pintura Cameo White y franjas Tyrol Blue, además de elementos como el spoiler trasero, tomas de aire funcionales y el diferencial Safe-T-Track de deslizamiento limitado. Para la transmisión, Pontiac ofrecía la posibilidad de elegir entre un cambio manual Muncie de cuatro velocidades o la automática Turbo Hydra-Matic 400.

La tercera generación del Pontiac Firebird llegó en 1982 como modelo de 1983, con una revolución completa respecto a sus antecesores. Pero el gran momento del Trans Am llegó gracias a la televisión. En 1982 se estrenó «El coche fantástico», una serie protagonizada por un Pontiac Trans Am negro modificado que interpretaba a KITT, un vehículo inteligente capaz de hablar, pensar e incluso conducirse de manera autónoma. De repente, el Firebird Trans Am dejó de ser únicamente un deportivo americano para convertirse en un icono cultural reconocido en todo el mundo.