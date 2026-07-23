España pierde fuelle en la exportación de coches: envía un 10% menos y se anota el peor dato desde 2020

Las fábricas en España pierden fuelle en la exportación de coches y envían un 10% menos de unidades en junio, en comparación con el mismo periodo anterior, hasta anotarse cerca de 165.000 pedidos en el sexto mes del año. Una cifra que es la peor desde la crisis del coronavirus y evidencia la reducción de la demanda de vehículos en el resto de mercados europeos.

Así lo reflejan los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, que reflejan una bajada del 9,6% de las exportaciones de vehículos respecto al mismo mes del año anterior, con 165.755 unidades enviadas fuera de España. Una cifra con la que las plantas españolas se anotan el peor junio en seis años.

Exportación de coches en España

Un descenso más moderado acumulan los envíos en lo que va de año, con una reducción de los pedidos fuera de España de un 3,3% hasta los 1.010.938 por los efectos derivados de la reducción de la demanda en los principales mercados europeos y el desembarco de nuevas marcas chinas.

Por destinos, Europa concentra la mayor parte de los vehículos exportados, con un 91,9% de cuota, lo que supone 0,7 puntos porcentuales menos que en junio de 2025. Fuera de Europa, la cuota avanza de forma generalizada con 0,5 puntos porcentuales en África, 0,2 puntos porcentuales en América y 0,1 puntos porcentuales en Asia, mientras que Oceanía se mantiene en niveles similares a los de junio del año pasado.

En relación con el top 3 de destinos, Francia encabeza el ranking con 30.044 unidades pese a anotarse un descenso del 10,9% en el mes, en relación con los pedidos realizados en junio de 2025. Le sigue Alemania, con 29.728 unidades, un 0,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, y en tercer lugar el Reino Unido, con 20.206 unidades, un 20,8% menos.

Del ranking de los diez principales destinos a los que van los coches que se producen en las factorías españolas, sólo cierran en positivo Polonia con 6.108 unidades, Bélgica con 3.325 unidades y Austria con 4.160 unidades tras anotarse un aumento de los pedidos del 39,5%, 5,3% y 2,3%, respectivamente. En el lado contrario, el mayor retroceso lo protagoniza Turquía, con un 34,8% menos que en junio de 2025.

Producción de las fábricas

Ante esta situación, José López-Tafall, director general de Anfac, ha destacado que «las fábricas españolas están en plena transformación de sus líneas de producción para fabricar los nuevos modelos electrificados». «Es un proceso exigente, que explica ajustes puntuales como los de este mes, pero que es también la mejor garantía de futuro para nuestra industria», ha añadido.

«España compite con otros países por atraer esta nueva generación de vehículos y no podemos dar nada por hecho. En este sentido, mantener costes energéticos competitivos, apoyar la innovación y dar certidumbre regulatoria es imprescindible para que la producción siga anclada en nuestro país», ha explicado el directivo.

Además, López-Tafall incide en que «el crecimiento de la producción de vehículos electrificados demuestra que la industria está cumpliendo su parte de la transición. Ahora necesitamos que el mercado acompañe ese esfuerzo. Por eso la reciente aprobación de las bases reguladoras del Plan Auto+ es una medida clave para renovar un parque envejecido, mejorar la seguridad en nuestras carreteras y acelerar la descarbonización de la movilidad».

«Necesitamos un marco que impulse la demanda al mismo ritmo al que estamos transformando las fábricas, también un marco regulador europeo que se revise incorporando criterios de competitividad y flexibilidad, muy ausentes en la regulación europea del sector», ha concluido.