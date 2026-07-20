Volkswagen prevé que los recortes de empleo no sólo afectan a las fábricas de Alemania sino a todo el mundo

El Grupo Volkswagen ha anunciado que estudia recortar hasta 100.000 puestos de trabajo a nivel mundial y poner fin a la producción en cuatro plantas alemanas en 2030 dentro de un nuevo plan de ahorro de costes para hacer frente a la crisis por la que atraviesa la compañía. Una situación que principalmente afectará a la fuerza laboral del grupo automovilístico en Alemania, pero que también acabará teniendo repercusiones en el resto de plantas del consorcio, incluidas las españolas.

Así lo han señalado fuentes cercanas a la negociación, en conversaciones con este diario, que han señalado que «los objetivos de reducción de empleo se acometerán en todas las plantas que Volkswagen tiene en el mundo; pensar que la matriz va a recortar sólo empleo en Alemania y en el resto de instalaciones no, es muy ingenuo».

Los recortes de empleo en Volkswagen

En el caso de España, las citadas fuentes han explicado que «con la información que tenemos, prevemos que va a haber recortes de plantilla casi con total seguridad; eso sí, esto no tiene por qué significar que se vayan a producir despidos en Martorell o en Navarra, significa reducir la plantilla o recortar la fuerza laboral».

Con este plan de reducción de costes, que está previsto que se defina entre los meses de septiembre y octubre tras las reuniones previstas en agosto, el Grupo Volkswagen llevará a cabo la mayor reestructuración en los 89 años de historia de la compañía para optimizar la estructura del grupo alemán. La estrategia también contempla una reducción de los gastos generales de 11.000 millones de euros para finales de la década.

Las mismas fuentes recuerdan que el grupo ya impuso tras la pandemia un plan para reducir un 25% de la fuerza laboral -personal técnico y administrativo- en todas las marcas y plantas del consorcio, un ajuste que en España se abordó mediante prejubilaciones y bajas incentivadas. Ese precedente lleva ahora a los representantes de los trabajadores a descartar que el nuevo plan de ahorro vaya a circunscribirse únicamente a Alemania.

Futuro de las fábricas españolas

No sólo habrá despidos; el fabricante automovilístico alemán tiene previsto cerrar sus fábricas en Hannover, Zwickau y Emden, así como la planta de Audi en Neckarsulm, cuya producción se interrumpirá una vez que se descataloguen los modelos que actualmente se fabrican en dichas plantas alemanas.

Una preocupación que no tiene España, ya que, tal y como ha podido saber OKDIARIO, el futuro de Martorell y Navarra está asegurado gracias a la adjudicación de nuevos modelos eléctricos y a la espera de la llegada de una segunda plataforma eléctrica a la instalación catalana, cuya adjudicación se ha retrasado de 2025 a 2027.

Retraso que refleja la falta de estrategia del grupo en materia de electrificación. «Cuesta entender cuál es la estrategia de Volkswagen para ser competitivos en el vehículo 100% eléctrico con respecto a los fabricantes chinos y a marcas como Tesla, mientras otros fabricantes de automóviles europeos anuncian grandes alianzas para mantener su posición actual y mejorar la competitividad, el último ejemplo, Stellantis con Leapmotor o de Renault o Geely», han confesado las citadas fuentes a este diario.

El fabricante alemán se enfrenta a la presión de revitalizar la situación del segundo mayor fabricante de automóviles del mundo, después de Toyota, que lucha contra los aranceles derivados de las tensiones geopolíticas, el aumento de la competencia china en los distintos mercados europeos y la costosa transición a los vehículos eléctricos, factores que han afectado negativamente a sus beneficios.