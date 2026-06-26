Volkswagen planea eliminar 100.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania para recortar gastos

El Grupo Volkswagen pretende recortar hasta 100.000 puestos de trabajo a nivel mundial y poner fin a la producción en cuatro plantas alemanas en 2030, lo que se traduce en la mayor reestructuración en los 89 años de historia de la compañía para optimizar la estructura del grupo. La estrategia también contempla una reducción de los gastos generales de 11.000 millones de euros para finales de la década.

Según ha informado este viernes el medio germano Manager Magazin, el fabricante automovilístico alemán tiene previsto cerrar sus fábricas en Hannover, Zwickau y Emden, así como la planta de Audi en Neckarsulm. La producción se interrumpirá una vez que se descataloguen los modelos que actualmente se fabrican en dichas plantas alemanas.

El CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ya había declarado que aumentaría los recortes de gastos, además de los 50.000 despidos que ya están en marcha, con las plantas infrautilizadas en Alemania bajo la lupa a pesar del acuerdo alcanzado con los sindicatos en 2024 que garantiza que no se cerrarán plantas en esta década.

El fabricante alemán se enfrenta a la presión de revitalizar la situación del segundo mayor fabricante de automóviles del mundo, después de Toyota, que lucha contra los aranceles derivados de las tensiones geopolíticas, el aumento de la competencia china en los distintos mercados europeos y la costosa transición a los vehículos eléctricos, factores que han afectado negativamente a sus beneficios.

Despidos en Volkswagen

Los dirigentes sindicales han reaccionado con rapidez contra los nuevos planes. Según un comunicado conjunto del comité de empresa y el sindicato IG Metall, estos planes «inquietan a nuestros trabajadores y a las regiones donde operamos». «Si se sigue adelante con estos planes, nos opondremos con todas nuestras fuerzas», añade el comunicado.

Es importante recordar que llevar a cabo recortes de empleo en Volkswagen es difícil. Los representantes de los trabajadores ocupan la mitad de los puestos en el consejo de supervisión del fabricante de automóviles, y el estado alemán de Baja Sajonia, que tiende a apoyar a los sindicatos, tiene otros dos puestos.