El automóvil avisa al Gobierno de que las ayudas al coche eléctrico no durarán ni dos meses «por falta de fondos»

El sector del automóvil ha alertado al Gobierno de Pedro Sánchez de que las ayudas a la compra del coche eléctrico no durarán ni dos meses desde la publicación de las bases reguladoras. Esto se debe a que el Ejecutivo ha recortado el presupuesto a la mitad pese al incremento de la demanda de 800 millones de euros en 2025 a 400 millones en 2026.

Así lo ha señalado el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM), Jaime Barea, que ha explicado que «la aprobación de las bases reguladoras del plan Auto+ supone un paso fundamental que aporta certidumbre a los compradores que quieren acceder al vehículo electrificado».

Ahora bien, el máximo dirigente de la patronal del sector de la distribución ha pedido al Gobierno garantizar la dotación económica suficiente para cubrir la demanda como mínimo hasta final de año, de tal forma que los ciudadanos tengan un marco estable de acceso a las ayudas que permita seguir impulsando el ritmo de electrificación actual tras la reducción del presupuesto para la compra de coches eléctricos.

En palabras de Barea, «los vehículos electrificados están siendo, sin duda, vector de crecimiento de las matriculaciones y nuestras previsiones apuntan a que es factible que la cuota de turismos con enchufe supere el 28% a cierre de 2026». «Mantener este tono hace imprescindible garantizar la continuidad de las ayudas», ha añadido.

Las ayudas al coche eléctrico

Otras fuentes han explicado a OKDIARIO que «en caso de que el Ejecutivo no aumente el presupuesto destinado para el plan Auto+, las ayudas se agotarán en el mes de septiembre, es decir, durarán poco más de dos meses desde la publicación de las bases reguladoras, ya que la demanda ha aumentado, pero la partida presupuestaria se ha reducido a la mitad».

Esto se debe a que el Gobierno ha puesto en marcha estas ayudas con carácter retroactivo desde el 1 de enero, lo que significa que desde este martes los españoles que hayan comprado un vehículo eléctrico a partir de esa fecha podrán solicitar los incentivos en la plataforma habilitada por el Ministerio de Industria, cuyo pago se hará de forma directa.

El Gobierno elimina el achatarramiento

El presidente de Ganvam también recordó que descarbonizar no es solo electrificar. En este sentido, insistió en la necesidad de impulsar el rejuvenecimiento del parque como medida para acelerar la consecución de objetivos y, dado que el Auto+ prescinde del incentivo al achatarramiento, como si sucedía en el anterior, calificó de «urgente» la puesta en marcha del plan nacional de renovación, máxime cuando recientemente el Congreso de los Diputados exigió al Ejecutivo cumplir con los compromisos pendientes de la Ley de Movilidad Sostenible, entre los que se encuentra la activación de este plan.

Mientras, para la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, «el plan Auto+ introduce una lógica interesante porque une tres elementos que deben avanzar juntos: electrificación, accesibilidad económica y fortalecimiento de la industria europea. Que un vehículo eléctrico europeo de menos de 35.000 euros pueda alcanzar el 100% de la ayuda dirige el esfuerzo público hacia modelos más cercanos a la realidad de muchas familias».

«La gestión directa y telemática también supone un cambio relevante. Los concesionarios podremos ayudar a transformar los criterios del programa en una explicación clara para cada comprador, también para autónomos y pequeñas empresas que necesitan renovar sus vehículos. Con los electrificados representando ya el 23% de las ventas del último mes, el Plan Auto+ se activa en un momento en el que el mercado ya está dando pasos firmes», ha añadido Blázquez.

Desde 4.500 euros

Para cobrar el 100% de la ayuda, el coche tendrá que ser eléctrico, económico y europeo, por lo que se premiará a aquellos modelos eléctricos más baratos fabricados en suelo europeo para apoyar a los fabricantes automovilísticos europeos afectados por el desembarco de nuevas marcas chinas.

Para acceder al 100% de las ayudas, el coche adquirido debe ser eléctrico puro, lo que garantiza cobrar el 50% de la ayuda; tener un precio inferior a 35.000 euros; y su montaje y batería deben haber sido fabricados en Europa. Un sistema que ha sido el culpable del retraso de la publicación de las bases, que llegan siete meses después de lo prometido por el Ejecutivo.