El BOE lo confirma: esto es lo que va a pasar con el cambio de hora de 2026 en España

Con el arranque del año 2026, vuelve a surgir el debate sobre el cambio de hora en España. La llegada del horario de verano en el mes de marzo se suele asociar al inicio del buen tiempo, a los días más largos y, sobre todo, a tardes con más luz, algo muy esperado tras los meses de invierno. Este ajuste horario es una práctica que se repite dos veces al año en la mayoría de los países de la Unión Europea y que tiene como objetivo, al menos en su origen, aprovechar mejor las horas de luz natural y reducir el consumo energético.

Sin embargo, su continuidad lleva años siendo objeto de debate tanto a nivel político como social. De hecho, durante 2025 el Gobierno de España trasladó a la Unión Europea su intención de poner fin a los cambios de hora estacionales a partir de 2026. «No tiene sentido seguir cambiando el reloj dos veces al año. La medida ya no aporta ahorro energético y sí provoca molestias y efectos negativos en la salud. hora es la oportunidad para decidir. España lidera este debate para adaptar Europa a los tiempos actuales y es una cuestión de sentido común, de bienestar y de coherencia con la evidencia científica».

Cambio de hora en España en 2026

La «Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026» establece que «en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, el comienzo del período de la hora de verano tendrá lugar a las dos horas de la madrugada (la una hora de la madrugada en Canarias) de las fechas indicadas en el párrafo anterior. En ese momento la hora oficial española se adelantará sesenta minutos, por lo que ese día tendrá una duración oficial de veintitrés horas» y «en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, la terminación del período de la hora de verano tendrá lugar a las tres horas de la madrugada (las dos horas de la madrugada en Canarias) de las fechas indicadas en el párrafo anterior. En ese momento la hora oficial española se retrasará sesenta minutos, por lo que ese día tendrá una duración oficial de veinticinco horas».

En 2026, el primer cambio de hora en España tendrá lugar el domingo 29 de marzo, cuando a las 2:00 horas (a la 1:00 horas en Canarias) los relojes se adelantarán una hora, pasando a ser las 3:0 horas0 (2:00 horas en Canarias), por lo que ese día tendrá una duración oficial de 23 horas. El horario de verano finalizará el domingo 25 de octubre de 2026, momento en el que se entrará en el horario de invierno.

La Comisión Europea respalda la propuesta del Gobierno español para poner fin al cambio de hora estacional. Dan Jorgensen, comisario de energía, aseguró que trabajarán para lograr consenso entre los Estados miembros, reconociendo que millones de ciudadanos lo reclaman. España defiende que el sistema actual apenas ahorra energía y provoca efectos negativos sobre la salud. El Ejecutivo plantea eliminar definitivamente el cambio horario, aunque deja abierta la cuestión de si se mantendría de forma fija el horario de invierno o de verano, a discutir con los demás países.

Propuesta de la Unión Europea

La supresión del cambio de hora estacional en la Unión Europea continúa sin una decisión definitiva y sin un calendario concreto. Aunque la iniciativa lleva años sobre la mesa, el sistema actual de horarios de verano e invierno sigue plenamente vigente en todos los Estados miembros.

La Comisión Europea presentó el 12 de septiembre de 2018 una propuesta de Directiva para eliminar los cambios horarios bianuales. El planteamiento consistía en que cada país eligiera su hora oficial, pero manteniéndola de forma permanente durante todo el año. Según la Comisión, el objetivo original del cambio de hora (el ahorro energético) había perdido relevancia, y la propuesta respondía además a una amplia consulta pública realizada ese mismo año.

El 3 de diciembre de 2018, el Consejo de la Unión Europea evaluó un primer informe de situación. En él se llegó a la conclusión que los Estados miembros necesitaban más tiempo para analizar las consecuencias de la medida, tanto a nivel nacional como en coordinación con los países vecinos, con el fin de evitar una fragmentación horaria que afectara al mercado interior.

En marzo de 2019, el Parlamento Europeo votó a favor de suprimir el cambio de hora a partir de 2021. Sin embargo, esta postura no fue suficiente para que la reforma avanzara, ya que el Consejo (donde se requiere una mayoría cualificada) no logró un acuerdo.

Ante la falta de acuerdo entre los Estados miembros, la propuesta quedó paralizada. En consecuencia, sigue en vigor la Directiva actual de 2001, que establece el cambio al horario de verano el último domingo de marzo y el regreso al horario de invierno el último domingo de octubre.