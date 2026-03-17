Cardoso pone la semifinal contra el Barcelona como ejemplo: «Esos errores nos sirven como aprendizaje»

Vuelve el Atlético a enfrentarse a su rival y a sí mismo. Tres goles de ventaja del partido de ida que defienden ante un Tottenham más pendiente de evitar el descenso en la Premier que de otra cosa. Cardoso tomó la palabra antes del partido como uno de los jugadores renovados en este momento de la temporada. Comienza tener continuidad y, por ende, mejores sensaciones.

«Al principio fue una temporada complicada con tantas lesiones. Me encuentro bien y ayudando al equipo. Puedo mejorar mucho más tanto. Somos un equipo intenso, estamos para ganar. Es un equipo que en su casa no sufre goles y no ha perdido en primera fase de Champions. Estamos para ganar el partido», aseguró Cardoso.