Oblak también es baja ante el Tottenham: Musso vuelve a escena

La maldición de uno, bendición de otro. Simeone no podrá contar con Oblak para amarrar los cuartos de final de Champions ante el Tottenham, pero sí con Musso. La cruz del esloveno es la cara del argentino que ahora asume un rol mayor tras alzarse como un muro en Copa del Rey. Lo deberá hacer ahora en la competición con himno propio y balón de las estrellas.

En el Atlético existe confianza total hacia Musso y tranquilidad respecto a la lesión de Oblak, que también se perdió el último duelo liguero. No tiene rotura, pero no se correrán prisas. Esa hoja de ruta le ha llevado a caerse de la convocatoria para visitar al Tottenham y podría llevarle a idéntica situación el próximo domingo en el derbi contra el Real Madrid.

O al menos a ocupar el banquillo. En cualquier caso, no está asegurada su presencia en el Bernabéu. Cabe recordar que las molestias de Oblak vienen desde el pasado viernes, cuando se sometió a pruebas médicas al acabar el entrenamiento y quedó reflejada su distensión muscular en el costado. Así las cosas, el Atlético buscará sellar el billete a cuartos de final sin el esloveno y sin Barrios y Mendoza, también lesionados.

Sin Oblak, Barrios y Mendoza

La convocatoria del Atlético para visitar al Tottenham este sábado en el Metropolitano tiene las bajas de Oblak, Barrios y Mendoza por lesión. Esta es la lista completa de Simeone.