Andreeva, la precoz campeona moldeada por Conchita Martínez: «A veces no es fácil trabajar con ella»

Andreeva tira la raqueta, cae de rodillas al suelo y se tapa el rostro con sus manos. El protocolo de quien conquista un Grand Slam. La joven, apenas 19 primaveras, entra en otra dimensión tras imponerse en Roland Garros a la sorprendente Chwalinska, que llegó a la final proveniente de la previa. Se convierte Andreeva, pupila de Conchita Martínez, en la raqueta más joven del siglo XXI que reina en la tierra batida de París. La rusa, puro nervio, rompe el cascarón.

Andreeva y Conchita Martínez culminan en Roland Garros un viaje de dos años, cuando la tenista, a sus 17 años, buscaba una mano que cincelara su talento. La española se unió a la rusa a principios de abril de 2024, con mucho trabajo por hacer y mucho potencial para ello. El camino comenzó con victoria sobre Sabalenka, palabras mayores y semifinales en París. Irrupción meteórica para una novel en estas instancias. Aquello reforzó la unión de Andreeva y Conchita Martínez.

Tenista y entrenadora han recorrido un trazado sinuoso. Los vaivenes propios de los jóvenes, con tantas subidas como bajadas. «Por supuesto que necesitamos ayuda. Tenemos un equipo increíble alrededor de ella. No solo los psicólogos, también el preparador físico. Todo el mundo está haciendo un gran trabajo. Para mí era importante reforzar algunos aspectos que veía que necesitaban mejorar. Después de Wimbledon 2024, decidimos incorporar a una persona especializada y fue una decisión muy importante para nosotros», dice Conchita Martínez.

La ex tenista no esconde la dificultad de entrenar a Andreeva, puro nervio y volcán cuando entra a una pista de tenis. «A veces no es fácil trabajar con ella, no voy a mentir. Es una chica muy buena fuera de la pista, pero en los entrenamientos a veces puede ser difícil. Hay días en los que no está abierta a escuchar. Eso es complicado porque cuando trabaja duro, escucha y hace todo lo que tiene que hacer, no tiene límites. Para mí todo es un proceso de trabajo. Estoy feliz de que ganar este Grand Slam le dé confianza, pero todavía tiene muchas cosas que mejorar», añade Conchita.

La mano de Conchita Martínez ha llevado a Andreeva a ser la número uno en la race por alcanzar las WTA Finals, aunque no obsesiona la cúspide del ranking femenino. «Cada día es una oportunidad para mejorar. Cuando trabajas bien y haces tu trabajo, los resultados llegan y el ranking llega solo. No tenemos una obsesión con eso. Si ocurre, fantástico, pero lo importante es seguir mejorando porque es una jugadora increíble y todavía puede crecer mucho más», finaliza Conchita Martínez, orfebre de la próxima reina del tenis.