Andreeva acaba con el sueño de Chwalinksa y conquista Roland Garros con récord de precodidad

En consonancia con este Roland Garros, impredecible donde los haya, Chwalinksa se posó en la final de un Grand Slam. Solo había ganado un par de partidos en tierra batida hasta que llegó a París y consiguió nueve. De la previa a la final. Un viaje al que Andreeva le dio el alto con un ejercicio de superioridad aplastante. Se convierte la rusa, a sus 19 primaveras, en la tenista más joven del siglo XXI que conquista Roland Garros. La pupila de Conchita Martínez, puro nervio, rompe el cascarón.

La pupila de Conchita Martínez, de 19 años, se convirtió este sábado en la campeona más joven en París desde Monica Seles, que conquistó el trofeo entre 1990 y 1992 con 16, 17 y 18 años, y en la cuarta tenista rusa en levantar la copa tras Anastasia Myskina, Svetlana Kuznetsova y Maria Sharapova. Con ello, alza el primer grande de su carrera.

Andreeva, número ocho del mundo y que el lunes ascenderá al sexto puesto, sudó más de lo esperado, sobre todo en el inicio, ante Chwalinska, que llegó a la cita como número 114 del ranking WTA y con dificultades para costear sus desplazamientos y que se marchará de la capital francesa como 21 del mundo y con 1,5 millones de dólares de premio.

Así, ambas se intercambiaron roturas en los primeros cuatro juegos, aunque a partir del 3-3 la rusa firmó dos roturas consecutivas que le permitieron cerrar el parcial a su favor. Ya en la segunda manga, Andreeva puso el 5-0 de salida y dejó sin capacidad a la tenista polaca, que a pesar de lograr un break para el 5-2 vio cómo su adversaria volvía a quebrar su servicio para poner fin a la contienda tras una hora y 22 minutos de partido.