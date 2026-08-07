Sánchez usa los controles fronterizos para su ‘vendetta’ personal

Es de sobra conocido el uso espurio que Pedro Sánchez hace de las instituciones públicas y de los resortes del Estado para ponerlos al servicio de sus intereses. Este viernes ha dado un paso más: se ha apropiado del control de las fronteras para dirimir sus cuitas personales con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que fue la voz más crítica con la gestión española, o la ausencia de gestión, más bien, de la invasión migratoria acaecida en Ceuta la semana pasada, cuando 72.000 inmigrantes ilegales entraron en pocas horas en la Ciudad Autónoma.

Italia, que es otro de los países europeos más afectados por las olas migratorias de ilegales procedentes de África, lideró la ofensiva diplomática contra el Ejecutivo de Sánchez, impulsando una carta a la que se sumaron 22 líderes continentales, amén de suspender el Acuerdo de Schengen, que permite la libre circulación entre las fronteras de los países participantes, con España. El Gobierno de Sánchez amenazó este viernes con tomar represalias si Italia no retiraba ya mismo esa medida, un ultimátum que Roma rechazó subrayando que no reconsiderará su posición al menos hasta el próximo 15 de agosto.

El resultado ha sido que Sánchez ha respondido activando los controles fronterizos para los viajeros que lleguen desde Italia en puertos y aeropuertos. Se trata de una medida de gran impacto: hasta junio de este año, el flujo de viajeros entre ambos países sólo en avión superó ya los 11 millones. El Ejecutivo de Sánchez se ha permitido incluso frivolizar al anunciar esta decisión al señalar que la toma «ante la persistente presión migratoria que sufre el país transalpino». El hecho de que el Gobierno haya decidido imponer controles con un país como Italia mientras que mantiene abiertas las fronteras con Marruecos en Ceuta y Melilla sólo demuestra lo que realmente le importa a Sánchez la crisis migratoria y que para él, los mecanismos para el control fronterizo no son más que herramientas al servicio de sus vendettas personales, en este caso, con Meloni.