Vuelve el fútbol a Ceuta tras la invasión: «Esto nos sirve para desinhibirnos»

No son días fáciles los que se están viviendo en Ceuta, pero la ciudad intenta restablecer su rutina cuando ha pasado ya una semana de la invasión por parte de más de 70.000 inmigrantes. El fútbol ha vuelto este viernes al otro lado del Estrecho, con un amistoso entre el Ceuta y el Málaga. En un partido preparatorio para la temporada que está a punto de arrancar, el conjunto de Segunda División y el recién ascendido a Primera se han visto las caras, aunque lo menos importante era el resultado.

La normalidad ha reinado en las gradas del Murube, en un choque que se han llevado los locales por 2-1. OKDIARIO ha recogido testimonios de aficionados que han asistido a un partido en el que, por unas horas, han podido desconectar de todo lo sucedido en estos días. «El fútbol nos sirve para desinhibirnos de lo que ha pasado con la inmigración», señalan a este periódico aficionados del conjunto caballa.

En un momento de lo más delicado para la ciudad autónoma, que se encuentra sobrepasada por la cantidad de personas que asaltaron la frontera con Marruecos el pasado 30 de julio, el fútbol vuelve a aparecer como vía de escape. La población de Ceuta, de 83.000 habitantes, se vio casi doblada por el número de inmigrantes que entraron en España de forma ilegal. Un ataque contra la integridad de nuestro país del que aún siguen comprobando las consecuencias los ceutíes, pero que no les ha impedido disfrutar de su equipo.

En vísperas de que arranque la temporada, el próximo fin de semana, el Ceuta se ha reencontrado con su afición. Lo ha hecho sin que se hayan registrado incidentes. No había inmigrantes por la zona, como han asegurado a este periódico aficionados presentes en el partido. «Los había por las calles, como todos los días, dando vueltas de un lado a otro», afirmaban, antes de corroborar que no estaban presentes en las gradas del Murube.

Eso sí, el aspecto del estadio no era nada bueno en lo que se refiere al aforo. Tanto las declaraciones de los presentes a OKDIARIO como las imágenes de la televisión dejaban patente que había muy poca gente viendo el Ceuta-Málaga. Algo lógico si se tienen en cuenta tres factores clave, como son el que sea 7 de agosto, que se trate de un partido de pretemporada y, también, que la ciudad todavía no ha recuperado la normalidad. Pero para lo que ha servido el choque ha sido para una prueba tanto en lo deportivo como en lo organizativo.

El Ceuta se estrenará en su estadio el próximo 22 de agosto, en la jornada 2 de Segunda División. Lo hará ante la UD Las Palmas y, para entonces, se espera que la situación en este enclave español en África se haya, si no restablecido, por lo menos mejorado. La llegada de un equipo de Primera División como es el Málaga no ha puesto en jaque tampoco a la seguridad de la ciudad, que ahora mismo se encuentra en alerta ante una nueva oleada masiva de inmigrantes a su frontera.