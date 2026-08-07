Sánchez consuma su amenaza a Meloni e impone controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

La negativa del Gobierno de Giorgia Meloni a retirar las restricciones impuestas a los viajeros procedentes de España ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a responder con el restablecimiento temporal de los controles fronterizos para las personas que lleguen desde Italia por puertos y aeropuertos. De este modo, el Gobierno español cumple con el órdago lanzado este viernes tras la suspensión del Acuerdo Schengen por parte de Italia tras la invasión masiva que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio.

La medida entrará en vigor a las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto y supondrá la comprobación aleatoria de la identidad, el pasaporte y la nacionalidad de los viajeros procedentes de Italia. En el caso de los ciudadanos de terceros países, también se revisará el visado o el permiso de residencia.

Según fuentes gubernamentales, los controles permanecerán vigentes hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre, aunque ese plazo podrá modificarse si cambian las circunstancias que han motivado su aplicación.

El Gobierno de Pedro Sánchez había dado a Italia un plazo de tres días, hasta el 9 de agosto, para retirar las restricciones impuestas por el Gobierno de Meloni tras la entrada masiva de miles de inmigrantes ilegales en Ceuta. Al negarse Italia a la petición del Ejecutivo de Sánchez, España ha optado por aplicar una respuesta recíproca.

La escalada de tensión entre España e Italia tiene su origen en la entrada masiva de inmigrantes registrada el pasado jueves en Ceuta desde Marruecos. Tras esos hechos, el Gobierno italiano decidió reintroducir controles a los viajeros procedentes de España al considerar que existían riesgos para su seguridad, una medida a la que ahora España ha respondido restableciendo controles equivalentes para los viajeros de Italia.

Italia mantiene los controles

El Gobierno de Meloni rechazó esta misma tarde el ultimátum lanzado por España y ha confirmado que no revisará la suspensión temporal de Schengen hasta el 15 de agosto. Desde Italia han insistido en que el país «no acepta ultimátums ni imposiciones» en materia de seguridad nacional y han asegurado que solo revisarán la decisión «cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad».

«Solo cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad ni riesgos terroristas para Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, será posible revisar lo que ya se ha decidido», avisa el Palazzo Chigi.

Albares pide retirar las restricciones

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reclamado a Italia que retire los controles que considera «injustificados» y que, según ha afirmado, perjudican tanto a los ciudadanos españoles como a la unidad de la Unión Europea. «Estamos viendo imágenes en estos momentos en aeropuertos italianos de españoles y españolas que son injustificadas e indignas y no podemos tolerarlas», asegura. Aunque apuesta por resolver el conflicto por la vía diplomática, ha advertido de que España defenderá sus intereses mientras las restricciones sigan en vigor.