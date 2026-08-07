Italia rechaza la amenaza del Gobierno y mantiene la suspensión del espacio Schengen con España

Las relaciones entre España e Italia están lejos de solucionarse después de que el Gobierno de Giorgia Meloni, primera ministra italiana, suspendiese el espacio Schengen tras la invasión masiva de miles de inmigrantes en Ceuta del 30 de julio. Este viernes el Ejecutivo italiano ha rechazado la amenaza del Gobierno de Pedro Sánchez de levantar los controles a los viajeros provenientes de España, y los mantendrá hasta el 15 de agosto.

El Gobierno lanzó un ultimátum a Italia la mañana de este viernes pidiendo que levantase la suspensión del espacio Schengen en un plazo de tres días, antes del domingo 9 de agosto. En caso de no hacerlo, «España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos», según el comunicado emitido por Moncloa.

El Ejecutivo italiano ha respondido unas horas después que no levantará los controles a los pasajeros provenientes de España hasta el día 15 de agosto, cuando supuestamente se prepara una nueva invasión contra la frontera. «Italia no acepta órdenes ni imposiciones del exterior en lo que respecta a la seguridad nacional y al control de las fronteras», han señalado desde el Gobierno de Meloni.

Desde el Gobierno de Sánchez han pedido que Italia pusiera fin a los controles impuestos desde el 1 de agosto y que «ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos». El Ejecutivo español señala que la suspensión del espacio Schengen está afectando «a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival».

Italia suspendió el pasado 31 de julio el tratado de libre circulación de personas en Europa, conocido como Acuerdo Schengen, con España. Esta suspensión, que entró en vigor al día siguiente, paralizó la libre circulación entre las fronteras marítimas y aéreas. Además activó controles a los pasajeros llegados desde España.

Las medidas tomadas por el Gobierno de Meloni han sido defendidas desde Roma como necesarias «para salvaguardar la seguridad nacional» tras la invasión masiva que se produjo en Ceuta el jueves 30 de agosto. Ese día al menos 72.000 inmigrantes ilegales cruzaron la frontera de la ciudad autónoma desde Marruecos.

Las autoridades de Italia también señalaron que los controles en las fronteras no implicarían ningún cambio para los ciudadanos italianos, españoles y de otros países pertenecientes al espacio Schengen que tuvieran previsto viajar a Italia. A los que sí afectaría es a los nacionales de países extracomunitarios que viajen desde España. Sin embargo, en aeropuertos italianos como Roma o Venecia se ha establecido un control específico para que los viajeros que lleguen exclusivamente desde España acrediten su documentación.

El cierre del espacio Schengen desencadenó una crisis diplomática entre ambos países, con la convocatoria del embajador de Italia en Madrid, Giuseppe Buccino Grimald. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reprochó además a su homólogo italiano que vinculara la llegada masiva de migrantes a Ceuta con la regularización, calificándolo de «demagogia partidista».