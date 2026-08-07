El juez envía a prisión al colombiano detenido por matar a un joven de 20 años en un bar de Valencia

La Plaza Número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, en funciones de guardia, ha decretado la tarde de este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza para el propietario del bar de Valencia detenido el pasado miércoles por la muerte de un joven de 20 años y también ocurrida en su establecimiento.

El detenido queda investigado por los delitos de homicidio y contra la salud pública. El magistrado de la Plaza 4 se inhibirá ahora en favor de la Plaza número 2, con competencias para seguir con la investigación por estar en guardia cuando se produjeron los hechos. Todo ello, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Tal como publicó OKDIARIO el pasado miércoles, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un varón colombiano de 62 años y propietario de un bar en la calle Hierro de Valencia, por la muerte de otro hombre, de la misma nacionalidad y de 20 años.

Los hechos se produjeron entre las 09:00 y las 09:30 horas de ese mismo miércoles, cuando el detenido golpeó a la víctima con un objeto metálico contundente en la cabeza, que las fuentes consultadas definen como un bloque, causándole la muerte.

El suceso causó una enorme conmoción en Valencia. El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde fue interrogado por los agentes al cargo de la investigación del caso.

En aquellos momentos, según las primeras hipótesis, el golpe recibido por la víctima en la cabeza le habría provocado a la víctima un fuerte traumatismo craneoencefálico y, finalmente, la muerte.

Agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Científica acudieron hasta el lugar en que se ha producido el crimen para llevar a cabo una minuciosa inspección ocular. Este viernes, ha sido el juez quien ha decidido enviar provisional, comunicada y sin fianza al detenido.