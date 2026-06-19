A prisión el marroquí detenido por matar a otro hombre en una reyerta de okupas en Aldaya (Valencia)

El juez de la Plaza Número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrent, en Valencia, ha acordado este viernes enviar a prisión provisional, comunicada y sin fianza para el marroquí detenido el pasado martes como presunto autor de la muerte a cuchilladas de otro hombre en una reyerta entre okupas en una nave industrial de Aldaya, también en Valencia.

El suceso se produjo en torno a las 10:50 horas del pasado martes. E inicialmente, se saldó con dos detenciones, según confirmaron entonces a OKDIARIO fuentes de la Guardia Civil. Varios agentes del Instituto Armado se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde arrancó la investigación del suceso.

En aquel momento, se trató de la segunda muerte violenta que se produjo en un municipio valenciano en menos de 24 horas, después de que la tarde del lunes anterior a ese martes agentes de la Policía Nacional detuvieran en Burjasot (Valencia) a un varón de 24 años como presunto autor del apuñalamiento del logopeda de su hijo, un menor de dos años.

En el caso de la reyerta que acabó con la muerte de un hombre a cuchilladas en Aldaya, se trató de una riña entre okupas de origen árabe que habitaban una antigua nave en una calle de la localidad.

Este viernes, tres días después del trágico suceso, ha pasado a disposición judicial el detenido como presunto autor de la muerte a cuchilladas de otro hombre en esa misma reyerta. Y el juez ha decretado para el detenido prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los homicidios dolosos y asesinatos consumados en España se han incrementado en el primer trimestre del actual año 2026 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior de 2025 en un 10,6%. En cifras absolutas, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han aumentado de 85 a 94. En el caso de la Comunidad Valenciana, el incremento respecto a la media española ha sido de casi 20 puntos. En concreto, han aumentado un 33,3%. De nueve en el primer trimestre de 2025 a 12 en el mismo periodo de 2026.