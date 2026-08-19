El 112 activa la alerta amarilla en Baleares por tormentas, lluvias, fuerte viento y fenómenos costeros

El servicio de Emergencias 112 ha activado la alerta amarilla por tormentas, lluvias, fuertes vientos y fenómenos costeros en todas las Baleares, ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas previsto para los próximos días. Menorca contará además con un aviso específico por rissagas, según ha informado el organismo en su cuenta de la red social X.

La situación contrastará con la de este miércoles, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene únicamente el aviso amarillo por altas temperaturas en buena parte de Mallorca y en las Pitiusas. En estas zonas, los termómetros podrán alcanzar los 37 ºC.

⚠️ Actualització de les alertes per meteorologia adversa ⛈️🌬️🌊 🟡 Activada l’alerta groga (IG-0 del Pla Meteobal) per tempestes ⛈️, pluges ☔️, forts vents 🌬️ i fenòmens costaners 🌊a totes les Illes Balears. 🟡 Activada l’alerta groga (IG-0 del Pla Meteobal) per rissaga 🌊 a… pic.twitter.com/PegwbIv0mL — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) August 19, 2026

El episodio se intensificará el jueves. A los avisos por calor, con temperaturas de hasta 38 ºC, se sumarán alertas por tormentas fuertes o muy fuertes, rachas de viento de hasta 80 km/h y fenómenos costeros. En Menorca, además, existe riesgo de rissaga, con oscilaciones del nivel del mar que podrían alcanzar los 0,7 metros.

El aviso más importante será el de altas temperaturas, de nivel naranja, en el norte y nordeste de Mallorca, donde se podrán alcanzar los 39 ºC. En estas zonas, el calor convivirá con las tormentas y las fuertes rachas de viento.

De acuerdo con la previsión de la AEMET, el viernes se desactivarán los avisos por fenómenos costeros, viento y altas temperaturas. Sin embargo, continuarán activos los avisos por tormentas, lluvias y rissagas.

Recomendaciones ante el viento

Emergencias 112 recomienda extremar las precauciones ante las fuertes rachas de viento. Entre sus principales consejos figuran:

Evitar permanecer cerca de muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión.

Mantener cerradas puertas y ventanas.

Retirar de balcones y terrazas macetas y cualquier objeto que pueda caer a la vía pública.

Evitar transitar por parques y avenidas con abundante arbolado.

Precaución en el litoral

Ante los fenómenos costeros, las autoridades aconsejan no acercarse a zonas del litoral afectadas por el oleaje, así como evitar paseos marítimos, espigones y acantilados.

También recomiendan no practicar deportes náuticos y asegurar correctamente las embarcaciones. En caso de que una persona caiga al agua, se debe avisar inmediatamente al 112.

Qué hacer ante lluvias y tormentas

Emergencias aconseja asegurar puertas y ventanas para evitar la entrada de agua y retirar del exterior objetos o muebles que puedan ser arrastrados por las precipitaciones.

También pide no acceder a sótanos, garajes o zonas bajas inundables y permanecer en las zonas más elevadas. Si el agua llega al interior de una vivienda, recomienda cortar el interruptor general de la electricidad.

En carretera, la principal recomendación es reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y circular preferentemente por las vías principales.