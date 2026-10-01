Si recibes este SMS de tu banco, no respondas: la peligrosa estafa que ha dejado sin 3.000 euros a un vecino de Palma

Una simple notificación en el teléfono móvil puede convertirse en la antesala de una gran pesadilla económica. La Guardia Civil, a través de su recién creada CiberComandancia, ha logrado esclarecer una elaborada estafa cometida mediante la técnica conocida como smishing. El caso, que tuvo como víctima a un vecino de Palma, se ha zanjado con la identificación del presunto timador en Cádiz, donde ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

El engaño comenzó de la forma más cotidiana y aparentemente inofensiva: la víctima recibió en su teléfono dos mensajes de texto que simulaban proceder directamente de su entidad bancaria. En estos mensajes se le alertaba con urgencia sobre la realización de varias transferencias no autorizadas en su cuenta y se le facilitaba un número de teléfono de contacto para resolver la incidencia de inmediato.

Ante el temor de perder su dinero, el afectado llamó al número indicado. Al otro lado de la línea fue atendido por una persona que se hizo pasar por un empleado del banco. Con un discurso convincente, el falso gestor confirmó las supuestas transacciones fraudulentas y le indicó los pasos a seguir para cancelarlas: debía realizar una transferencia introduciendo un código específico en el concepto de la operación.

Confiando en las instrucciones del supuesto operador, la víctima efectuó un pago inmediato de 3.000 euros. Poco después, recibió un nuevo SMS asegurando que la operación había sido cancelada con éxito, pero que se habían detectado nuevos movimientos sospechosos. Fue en ese instante, al contactar directamente con el servicio oficial de su entidad financiera, cuando descubrió la amarga realidad: había sido víctima de una estafa y, al tratarse de un envío de dinero inmediato, resultó completamente imposible revertir la operación.

La investigación arrancó a raíz de la denuncia interpuesta por el afectado mediante la Sede Electrónica del Instituto Armado. Los agentes de la CiberComandancia rastrearon minuciosamente las comunicaciones y el itinerario del dinero hasta dar con el sospechoso en la provincia de Cádiz.

Desde la Guardia Civil recuerdan que la CiberComandancia es una unidad de reciente creación pensada para dar atención al ciudadano en el ciberespacio las 24 horas. Gracias al certificado digital, cualquier persona puede denunciar telemáticamente delitos informáticos, hurtos o estafas.

Para evitar caer en este tipo de engaños, las autoridades recomiendan aplicar las siguientes pautas de seguridad: