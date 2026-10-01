Un marroquí viola a su pareja y la agrede con un palo de fregona delante de sus cuatro hijos menores en Mallorca

Un hombre de 46 años y de nacionalidad marroquí se sentará este jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Baleares por presuntamente violar a su pareja y pegarle una brutal paliza con una fregona, todo ello cometido frente a los cuatro hijos menores que tienen ambos en común. Se enfrenta a un total de 13 años de prisión.

El primer episodio violento ocurrió la mañana del 13 de mayo de 2018 en el domicilio donde convivía la pareja en el municipio de Manacor. Al llegar a la casa, el hombre le pidió a su pareja mantener relaciones sexuales. Cuando la mujer se negó, el acusado empezó a insultarla gravemente y a acusarla de haber estado con otros hombres. Acto seguido, la agarró con fuerza de las manos, le bajó los pantalones a la fuerza e introdujo un dedo en su vagina sin su consentimiento, pese a las constantes peticiones de la víctima para que se detuviera.

Al día siguiente, sobre las 18:30 horas, se produjo una nueva agresión en el patio trasero del inmueble. En el transcurso de una discusión, el hombre la emprendió a golpes contra su pareja, dándole puñetazos por distintas partes del cuerpo. Durante el ataque utilizó un palo de fregona para golpearla, le arrojó el cubo del agua, una silla y llegó a agarrarla del cuello con las dos manos. La agresión finalizó cuando el hombre huyó saltando la pared del patio, siendo todo lo sucedido presenciado de manera directa por los cuatro hijos menores de la pareja.

A raíz de estos hechos, la mujer sufrió erosiones en la zona genital por la agresión sexual, así como moratones en el brazo, en el muslo y dolores en la cara, requiriendo asistencia médica. El 15 de mayo de 2018, el Juzgado de Instrucción número 2 de Manacor dictó una orden de protección que prohibía al agresor acercarse o comunicarse con la víctima.

Por el delito de violación, la Fiscalía pide 12 años de cárcel, 10 años de libertad vigilada y 20 años de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima a menos de 500 metros, planteando la expulsión de España una vez cumplida la mayor parte de la pena. Por el delito de lesiones suma un año extra de prisión, la pérdida de la patria potestad durante cinco años y la prohibición de tener armas. Asimismo, exige el pago de una indemnización de 12.000 euros por el daño moral causado y reclama que el juicio se celebre a puerta cerrada para proteger la intimidad de la mujer.