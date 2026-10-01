Hasta 7.000 coches fueron rechazados y se quedaron este verano sin poder circular por las carreteras de Formentera, una gran parte de ellos por tratarse de vehículos de alquiler de Ibiza, lo que está prohibido por ley, y otros quedaron pendientes de documentación.

Formentera cerró este 30 de septiembre la temporada 2026 de regulación de la entrada y circulación de vehículos en la isla con un total de 48.038 solicitudes tramitadas, de las que 40.988 han sido autorizadas, 5.393 denegadas y 1.657 no se han finalizado.

El cierre de la temporada coincide con la celebración, este martes, de la Comisión General de Consells Insulars del Parlament, en la que se aborda la nueva ley de regulación de la afluencia de vehículos de Mallorca y la modificación de la Ley de Reserva de Biosfera de Menorca para permitir también la regulación de la entrada y circulación de vehículos.

En esta comisión, la vicepresidenta primera y consejera de Movilidad y Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha trasladado la experiencia acumulada desde que en 2019 Formentera se convirtió en la primera isla de Baleares en implantar una regulación de estas características.

Desde entonces, el techo de vehículos afincado por Formentera.eco ha pasado de los 12.450 vehículos iniciales a los 10.287 actuales, con una reducción de más de 2.000 vehículos aplicada sobre los vehículos de alquiler y los vehículos visitantes. Los estudios técnicos realizados durante estos años muestran también una reducción de la intensidad media diaria del tráfico y una mejora del nivel de servicio en la mayoría de tramos de la red viaria analizados.

El Consell de Formentera, presidido por Óscar Portas, presentará enmiendas durante la tramitación parlamentaria de la nueva ley de regulación de la afluencia de vehículos de Mallorca con el objetivo de modificar determinados aspectos de la Ley 7/2019 de sostenibilidad medioambiental y económica de Formentera.

Estas propuestas se trabajarán con los grupos de la oposición con la voluntad de intentar alcanzar el mayor consenso posible sobre la evolución futura del modelo.

Cambios en los coches de trabajadores

Entre las cuestiones que el Consell plantea modificar está el tratamiento de los vehículos de los trabajadores que se desplazan a Formentera durante la temporada. Actualmente, estos vehículos computan dentro del cupo de vehículos visitantes y el Consell plantea que no estén sometidos a un techo específico, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de trabajadores para garantizar los servicios y la actividad de la isla.

Una segunda línea será concretar el régimen aplicable a las segundas residencias, estableciendo como criterio que cada propiedad o vivienda pueda disponer de la autorización de un vehículo.

Por último, el Consell quiere valorar un nuevo tratamiento para los desplazamientos de residentes entre las Islas Baleares, estudiando la posibilidad de no establecer contingentes entre islas siempre que esta medida vaya acompañada de los mecanismos necesarios para evitar que se pueda traducir en un incremento descontrolado del número de vehículos en Formentera.

Castellón ha señalado que el punto de partida de esta nueva etapa es priorizar las necesidades de movilidad de los residentes y personas necesarias para garantizar los servicios de la isla, manteniendo al mismo tiempo los instrumentos necesarios para controlar la presión de vehículos y preservar el objetivo ambiental.