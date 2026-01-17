Formentera votará si prohíbe la entrada y la circulación de los coches más contaminantes

Formentera decidirá por votación prohibir la entrada y la circulación de los coches más contaminantes, que son aquellos que no tienen distintivo ambiental (etiqueta A) y que incluye los diésel anteriores a 2006 y gasolina anteriores al año 2000.

El Consell de Formentera, gobernado por Sa Unió, una coalición integrada por el PP y Compromís, ha evaluado el impacto de Formentera.eco y presentado una propuesta plurianual de regulación de vehículos hasta 2029.

La institución ha presentado en el marco del Consell de Entidades, órgano máximo y único de coordinación de las diversas entidades de la Isla, un conjunto de informes técnicos en materia de movilidad sostenible que confirman la efectividad del programa Formentera.eco y que deben servir de base para definir una propuesta plurianual de regulación de la entrada y circulación de vehículos en la isla para el periodo 2026–2029.

Este año pasado, de 1 de junio al 30 de septiembre de 2025 se fijó en 10.287 el techo de vehículos de motor que podían acceder a la isla, circular y estacionar en la vía pública.

A partir de estos informes, la consellera de Movilidad y Medio Ambiente, Verónica Castelló ha presentado en este órgano participativo una propuesta plurianual que plantea reducir de manera gradual la entrada de vehículos más contaminantes, repartir las cuotas de visitantes según criterios medioambientales y mantener la cuota de vehículos de alquiler, que ya se ha reducido en un 16% desde 2019 a 2023.

Durante la reunión celebrada esta semana se han puesto encima de la mesa dos opciones, que deberán ser votadas en una segunda sesión prevista para el lunes, 19 de enero.

Dos opciones sobre la mesa

Las dos opciones quieren ir en la misma dirección: poner orden en las categorías, eliminar las plazas sin etiqueta y reducir progresivamente las de categoría B, mientras se mantienen estables las de categoría C.

La diferencia es que la opción A lo hace poco a poco, con cambios graduales año tras año, sin eliminar del todo la categoría B y con un crecimiento más moderado de las categorías 0 y ECO.

Se trata en este caso de los vehículos de etiqueta 0 emisiones, eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible.

Los siguientes en el escalafón son los de etiqueta Eco en su mayoría de vehículos híbridos, gas o ambos con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (G

La opción B que se vota el lunes es un paso más contundente: elimina mucho antes las plazas sin distintivo, reduce hasta hacer desaparecer la categoría B en los próximos dos años y apuesta claramente por aumentar las plazas 0 y ECO.

Se plantea también una cuota específica para trabajadores no residentes y crecer «hacia un modelo de movilidad más eficiente, ordenado y sostenible, avanzando hacia una Zona de Baja Emisiones (ZBE) estacional y promocionado el uso del transporte público y la bicicleta».