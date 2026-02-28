Los investigadores alertan: el calor extremo puede afectar a tu salud mental dependiendo del barrio donde vivas

Un reciente estudio ha revelado que el calor puede afectar seriamente a la salud mental dependiendo del barrio en el que uno viva y del nivel socioeconómico. Los investigadores han lanzado un aviso importante sobre la importancia y relevancia del entorno porque depende de él que el estrés, la irritabilidad y la agresividad puedan aflorar durante episodios de insoportables altas temperaturas.

El estudio, elaborado por el Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) y la Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud (Ricapps), demuestra que las temperaturas extremas y los efectos ambientales afectan de forma desigual a la salud mental «según el contexto socioeconómico» de cada persona.

Y el motivo es muy sencillo de entender. En aquellos barrios más humildes y con menos recursos es más difícil encontrar espacios verdes y de sombra, los ahora denominados refugios climáticos. También hay más presencia de viviendas pequeñas y mal acondicionadas. Por ello, los vecinos de estas barriadas tienen mucho más complicado protegerse del calor, tanto en plena calle como en casa.

La otra cara de la moneda la ofrecen las zonas con un nivel socioeconómico medio, donde las zonas de sombras son más accesibles gracias a un mayor número de parques, arbolado o edificios altos. Además, sus habitantes también tienen un acceso más fácil al aire acondicionado y pueden permitirse salir de la ciudad durante los episodios de calor.

Para extraer resultados, los investigadores llevaron a cabo 60 entrevistas semiestructuradas a personas residentes de tres barrios con características ambientales y de temperatura similares, pero con niveles socioeconómicos diferentes: el Eixample Izquierdo, el Raval (Barcelona) y el barrio de la Florida, situado en L’Hospitalet de Llobregat.

La conclusión que se extrae es que, aunque la conciencia ambiental está presente en todos los grupos sociales, las estrategias de enfrentar el calor extremo y la contaminación «varían de manera significativa según los recursos materiales y las condiciones de vida».

Refugios climáticos

La presencia de refugios climáticos es tan importante que las principales ciudades españolas llevan años trabajando para tener una amplia oferta de estos espacios, ya que la exposición a altas temperaturas se asocia a un aumento del riesgo de ansiedad y de depresión.

Barcelona fue pionera, convirtiéndose en la primera ciudad mediterránea en poner en marcha su red de refugios climáticos en el verano de 2020. Actualmente ya cuenta con más de 400.

Por su parte, Madrid también se está consolidando una creciente oferta de refugios de este tipo, un lugar en el que se puede «descansar, trabajar, leer, jugar o simplemente estar», aseguran las autoridades sanitarias.