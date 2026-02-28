Barcelona – Villarreal: duelo de Champions

El FC Barcelona vuelve a escena este sábado, a partir de las 16:15 horas, con uno de los envites de máxima exigencia frente al Villarreal, en uno de los mejores partidos que puede ofrecer en estos momentos la Liga, éste correspondiente a la jornada 26. El líder de la competición recibe a un conjunto amarillo que está firmando un campeonato liguero muy sólido, muy alejado del rendimiento que ha mostrado en el resto de competiciones esta temporada.

El equipo azulgrana, dirigido por Hansi Flick, afronta este tramo del curso con un panorama muy distinto al de semanas atrás. La recuperación progresiva de efectivos, pese a la baja de Frenkie de Jong, ha reducido notablemente la lista de lesionados. Gavi todavía no dispone del alta médica, aunque su regreso se espera en un corto plazo, mientras que Gerard Martín se perderá el partido por acumulación de tarjetas.

Este partido entre el líder y el tercer clasificado llega justo cuando el Barça ha vuelto a colocarse al frente de la clasificación, manteniendo su pugna directa con el Real Madrid, con una diferencia de tan sólo un punto. El conjunto azulgrana llega al choque tras caer en el último compromiso liguero a domicilio frente al Girona (2-1), pero reaccionó con autoridad en la siguiente jornada con un 3-0 ante el Levante.

El duelo llega, además, tras dos semanas de competición más ligera para el Barça, que únicamente ha disputado un encuentro por semana. Un escenario que marca, en palabras internas del cuerpo técnico, el inicio del tramo decisivo del curso.

El Villarreal, un rival en plena escalada

El conjunto dirigido por Marcelino García Toral aterriza en Barcelona en un momento también muy positivo. El Submarino Amarillo encadena dos victorias consecutivas en Liga, ambas en los derbis autonómicos frente al Levante (0-1) y el Valencia (2-1), un impulso que le ha permitido situarse tercero con 51 puntos, a diez del Barça y a nueve del Real Madrid.

El equipo castellonense cuenta con tres puntos de margen sobre el Atlético de Madrid y ha abierto un colchón de nueve puntos respecto al quinto clasificado, el Betis, consolidándose en puestos de Champions League.

En el apartado de bajas, el Villarreal no podrá contar con Juan Foyth, Logan Costa, Cabanes ni Gerard Moreno, cuatro ausencias relevantes para el planteamiento de Marcelino. Además, Rafa Marín, Kambwala y Gueye mantienen su presencia en el aire y serán duda hasta última hora.

Antecedentes del Barcelona – Villarreal

En el partido de la primera vuelta ante el Barcelona, disputado en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal ofreció una imagen competitiva, pero un penalti muy temprano y una expulsión en la primera mitad condicionaron de forma clara el desarrollo del encuentro, que terminó con victoria azulgrana por 0-2.

El Villarreal, en los últimos años, la he tomado el pulso a sus visitas a Barcelona. De los últimos cuatro partidos disputados en la Ciudad Condal, los amarillos han ganado tres, firmando alguna que otra actuación sonrojante para los culés. Uno de los encuentros más recordados es el correspondiente a la temporada 2023/24, cuando el equipo amarillo logró asaltar el feudo azulgrana con un espectacular 3-5, después de remontar en el tiempo añadido con goles de Sorloth y Morales.

La historia volvió a repetirse la pasada campaña en el Montjuic, donde el Villarreal venció por 2-3 tras un partido de constantes alternativas. Ayoze abrió el marcador, el Barcelona volteó el resultado con goles de Lamine y Fermín, finalmente, Comesaña y Buchanan certificaron una nueva victoria groguet en territorio azulgrana.

Incluso en la campaña 2021/22, el Villarreal también fue capaz de ganar en el Camp Nou por 0-2, con goles de Pedraza y Moi Gómez. El dato es especialmente contundente: tres victorias y solo una derrota en los últimos cuatro desplazamientos a Barcelona…