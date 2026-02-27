Pipi Estrada valora la semana del deporte en OKDIARIO, como cada viernes. El periodista hace una mención especial hacia Baskonia, tras volver a lo más alto conquistando la Copa del Rey en Valencia el pasado fin de semana. Los vitorianos pusieron fin a 17 años sin ganar el trofeo, imponiéndose al Real Madrid de Scariolo en la final. Sorloth es otro de los mejor valorados por nuestro colaborador, igual que Vinicius. Quien no ha aprobado ha sido la UEFA. Se queja de la repetitividad de la eliminatoria entre Real Madrid y Manchester City en octavos de Champions.