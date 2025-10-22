La acuicultura es el cultivo de especies acuáticas en entornos controlados para diversos fines, como la alimentación humana. Se trata de una solución sostenible e imprescindible en un escenario de crecimiento de la población mundial y de la propia demanda de pescado, y de recursos naturales tensionados.

La alta demanda de este alimento ha provocado que, en el caso de España, más del 70% sea importado, gran parte de países asiáticos que desarrollan prácticas poco sostenibles.

En este contexto, la acuicultura española es una de las principales soluciones al complejo desafío que supone el futuro de la alimentación, cuestión que ha sido analizada en la mesa titulada Alimentación sostenible: el futuro de la acuicultura en España, perteneciente a la IV Jornada OKGREEN, el portal de medioambiente y sostenibilidad de OKDIARIO.

Mesa con expertos en acuicultura

Dicha mesa ha sido moderada por Antonio Quilis, director de OKGREEN, y ha contado con la participación de Javier Ojeda, gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), Cristina Tomás, investigadora del ITACyL y miembro del Comité Científico de Acuicultura de España y Fernando Sanz, experto en alimentación para acuicultura y director comercial de una de las principales empresas de alimentación para especiales acuícolas.

Pescado para todos, la verdadera suerte

APROMAR también es la entidad impulsora de la campaña Pescado para todos, la verdadera suerte, que conecta la acuicultura con la justicia alimentaria, la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Presentada en mercados y espacios públicos y lanzada en televisión, la iniciativa busca visibilizar una realidad que la sociedad española desconoce, el papel de la acuicultura en el abastecimiento de pescado de calidad y en la democratización del acceso a alimentos saludables, ya que más de la mitad del pescado que se consume procede de esta actividad.

«Hace unos meses organizamos una acción estilo cámara oculta donde los mostradores de una pescadería del Mercado de la Paz aparecían casi vacíos, tal y como ocurriría si no tuviésemos la suerte de tener la acuicultura española de modo que el consumidor, cuando iba allí, se encontraba con que no había pescado», ha explicado Ojeda.

“Sin acuicultura, no habría pescado para todos, y que no haya pescado para todos es una cuestión antidemocrática, porque siempre habrá pescado para quienes puedan pagárselo, pero habrá parte de la sociedad que no podrá acceder a un superalimento muy necesario”, insiste el gerente de APROMAR.

Líder europeo

De hecho, España es el líder europeo entre los países productores de acuicultura, con 250.000 toneladas al año, que suponen unos 850 millones de euros en ventas. El sector da empleo de manera directa más de 8000 personas, y de forma indirecta a otras 40.000 más.

«Además, en España contamos con los mejores científicos de acuicultura de Europa y del mundo. Tenemos que tener en cuenta que la acuicultura se desarrolla sobre el conocimiento científico, hoy en día es la única forma de avanzar», añade Ojeda.

El gerente de APROMAR resalta la importancia de la industria en los lugares en los que se desarrolla, especialmente en la España rural, en las que hay pocas actividades que generen empleo todo el año.

Tecnología

Otra de las razones de la pujanza de la acuicultura nacional es su apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías. «Lo que ha irrumpido como más fuerza es la digitalización, el control remoto y la inteligencia artificial», sostiene Ojeda.

«Trabajamos en el medio natural con multitud de factores que afectan a la producción, y para poder manejar toda esa información y todos esos datos hace falta la inteligencia artificial» añade el gerente de APROMAR.