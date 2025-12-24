Adriana Dorronsoro desvela en ‘Vamos a ver’ cuántos kilos ha perdido y el motivo

Adriana Dorronsoro acaba el año 2025 por todo lo alto, convertida en una cara importante de Mediaset, pero también disfrutando de un cambio físico que le está haciendo mucho más feliz, al menos eso quiere dejar claro. Aunque se trata de un momento de alegría, la periodista tiene que soportar críticas por haber bajado de peso, algo que deja claro la toxicidad y maldad que se vive en las redes sociales, especialmente cuando se es personaje público. Para muchos, aguantar estar críticas va dentro del sueldo, pero la realidad es que nada tiene que ver con su profesión, ya que ella no es un personaje del mundo del corazón.

Ha sido en el plató de Vamos a ver cuando Patricia Pardo ha querido hablar de este asunto, aunque ha comenzado dejando claro que para ella «el cuerpo de una mujer nunca debería ser un titular porque no lo considero necesario, en absoluto», pero eso no le ha impedido seguir hablando del físico de su compañera y sacar el tema a debate. «Me gustaría transmitir a la gente es que para mí, para el programa y para la gente que te conoce, tu peso específico no es tu peso físico, ni mucho menos, porque eres una tía encantadora, eres positiva, buena compañera, que es de lo que se trata», sentenciaba.

Era al comienzo del conocido Club Social, donde Adriana ha querido hablar de cómo le ha cambiado la vida en los últimos meses, un tema que ha salido a la luz tras dar una entrevista en la web de Mediaset sobre este cambio. «Sabéis que yo, con veinte kilos más o veinte kilos menos siempre he estado feliz. Yo puedo mejorar por mi salud y por mí, que es lo que he querido hacer, pero no por eso ahora soy más feliz. Siempre he sido feliz, no tengo que tener ni un cuerpo ni otro, siempre he sido una chica muy segura».

De esta manera, Adriana Dorronsoro ha confirmado que ha perdido 20 kilos en los últimos meses, algo que los espectadores han podido ir comprobando con el paso de los meses, ya que su bajada ha sido de forma comedida.

Críticas a Adriana Dorronsoro por su cambio físico

Lo que más le choca y molesta a la periodista es que todos los días recibe comentarios con mala intención en las redes sociales, donde suele publicar numerosas fotos en actos y en el plató, luciendo los looks. La mayoría apuntan a que se habría sometido a una operación o que estaría utilizando el famoso Ozempic (medicamento contra la diabetes, pero que ofrece enormes resultados de bajada de peso, aunque tiene efectos secundarios que muchos ignoran).

«Cada uno que vaya al médico, como he hecho yo porque cada caso es diferente. Yo no tengo por qué contar detalles de lo que estoy haciendo porque cada persona es un mundo y no quiero dar ejemplo de nada», decía advirtiendo de que su bajada ha sido fruto del esfuerzo y la constancia.

«He decidido cambiar porque yo he querido, no por ninguna presión del exterior. Y yo estoy contenta, estoy en mi prime (explicando que está en su mejor momento)», así ha dejado claro que le resbalan las crítica y que está orgullosa de sus logros.

Pepe del Real, colaborador desde hace años de espacios como El programa de Ana Rosa, Vamos a ver, TardeAR o El tiempo justo, ha dejado claro que ha vivido en primera persona este cambio, ya que es amigo de Adriana y ha estado acompañándola en el gimnasio durante los entrenamientos.