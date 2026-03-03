¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 3 al 5 de marzo de 2026

Pasapalabra despide ya a sus cuatro invitados de los últimos días, pero ya tiene a sus cuatro nuevos famosos que estarán en el plató en los próximos tres días. Ellos llegarán desde el martes tres de marzo y se marcharán el jueves día cinco de marzo, teniendo la importante labor de ayudar a Javier y Alejandro, los nuevos concursantes que parecen haber tomado el relevo de Rosa y Manu. Mientras tanto, el programa sigue buscando a nuevos concursantes, por eso ha abierto un casting público al que pueden ir todos los fans.

Armando del Río

El actor ha participado en numerosas series de televisión, destacando papeles fijos en Compañeros, Hospital Central y A tortas con la vida. Actualmente ha creado su propia productora, estando dentro del mundo del teatro.

Ha presentado el programa de viajes La magia de viajar para Aragón Televisión y cuenta con una larga trayectoria teatral. Además, participó en la cuarta temporada de Amar es para siempre, serie diaria de Antena 3. Una de sus últimas apariciones en televisión fue en la serie La Moderna, donde interpretó a Pascual.

Irene Junquera

La periodista comenzó en Punto Radio trabajando con Josep Pedrerol, pasando más tarde a ser una de las míticas colaboradoras de Punto Pelota y El Chiringuito. Tras abandonar el programa deportivo para arrancar nuevos proyectos, la hemos podido escuchar en Kiss FM y Europa FM.

Actualmente, trabaja como colaboradora en varios medios de comunicación como Radio Marca, Estudio Estadio y El Desmarque, todos ellos centrados en el mundo del deporte. En el mundo de los realities hizo una aparición en GH VIP, aunque no quiso seguir por ese camino.

Rosario Pardo es una invitada clásica de ‘Pasapalabra’

La actriz, empresaria, humorista y escritora española ha ganado mucho reconocimiento entre el público por sus proyectos profesionales. Entre sus producciones audiovisuales más destacadas se encuentran series como Doctor Mateo, Cuéntame cómo pasó, Velvet, ByAnaMilán y 4 estrellas, además de ser una de las actrices fijas en Crónicas Marcianas, donde trabajó junto a Paz Padilla y Manel Fuentes. En 2026 ha estrenado la serie basada en Padre no hay más que uno, que ya está disponible en Atresplayer y en Prime Video.

Jorge Luengo

El mago de la ceja blanca, como es conocido popularmente, es uno de los invitados de Pasapalabra en los próximos días y tendrá que poner a prueba su rapidez mental para conseguir sumar segundos. En el año 2009 recibió el Premio Mundial de Invención en Pekín.

Además de ser mago, profesión por la que es conocido gracias a sus apariciones en televisión y sus espectáculos, guarda un secreto. Lo que pocos conocen es que se formó como neuropsicólogo por la Universidad Internacional de La Rioja.