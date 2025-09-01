Quién es Jorge Luengo: edad, su pareja, de dónde es y qué le pasa a la ceja del mago

No es ningún secreto que, pase el tiempo que pase, la magia no deja de generar una expectación tremenda. No solamente entre los niños, sino también llama poderosamente la atención a los mayores. Lo que es un hecho es que es un arte que está al alcance de unos pocos, como es el caso de Jorge Luengo. El extremeño no solamente es un reconocido ilusionista y mentalista, sino que también destaca como presentador. De hecho, en 2024, llegó a participar en El Hormiguero, donde descolocó por completo al futbolista Joselu con un gran truco. Debemos tener en cuenta que, en 2009, Jorge Luengo ganó el Campeonato del Mundo de Magia de la FISM, en la categoría de Invención, en Pekín. Ahora, se adentra en una gran aventura como es MasterChef Celebrity, así que estamos ante el momento más que perfecto para conocer su edad, de dónde es y qué le pasa en la ceja.

Su carrera profesional

Nacido el 18 de febrero de 1984 en Cáceres, con tan sólo 4 años ya comenzó a interesarse por el mundo de la magia. Desde que era un niño, Jorge Luengo diseñaba, pensaba y creaba un sinfín de ilusiones. Y lo hacía de una manera verdaderamente especial y única. Con 15 años, el cacereño comenzó a hacer sus primeros espectáculos. Con 17, ya contaba con un espectáculo semanal.

Todo cambió de forma radical cuando cumplió los 20 años, puesto que Jorge comenzó a llevar sus ilusiones por toda Europa. Tanto es así que ha actuado en impresionantes escenarios, como son el Museo del Louvre de París, así como el O2 Arena de Praga, entre otros. Una capacidad innata que le llevó a hacer historia en 2009, cuando consiguió el Premio Mundial de Invención de Pekín.

Pero no todo queda ahí, puesto que en 2012 tuvo la oportunidad de poner voz a un mago en Sorcery, un juego de PlayStation donde el protagonista, curiosamente, tiene un mechón blanco. En los últimos años, Jorge ha realizado numerosos trucos de magia a un sinfín de famosos, por lo que muchos de sus vídeos se han hecho virales en redes sociales.

Además, si hay algo que apasiona a Jorge es el hecho de aprender de forma constante. De ahí que no haya dudado en aceptar el reto de participar en la décima edición de MasterChef Celebrity. Cabe destacar que el cacereño se ha formado como ingeniero y neuropsicólogo. Eso sí, cuando le preguntan por el secreto de su éxito, él lo tiene claro: las 3 Ps, que son práctica, práctica y práctica. ¡No hay otra! Así pues, todo apunta a que tendrá esto muy presente durante su paso por el talent culinario.

¿Por qué Jorge Luengo tiene una ceja blanca?

Una de las cuestiones que más llama la atención de este mago, y por el que es reconocido en todo el mundo, además de por su talento, es por tener una ceja blanca. Él mismo ha dado a conocer que la lleva desde su tercer año de carrera y que, desde entonces, es algo que le acompaña, puesto que se ha convertido en su seña de identidad. Algo así como su «marca personal». ¡Muy curioso!