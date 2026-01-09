Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, jueves 8 de enero

La noche del jueves 8 de enero de 2026 ha vuelto a tener la pelea que mantienen La Revuelta y El Hormiguero en audiencias, pero ha estado marcada por el estreno de la nueva edición de GH DÚO, que ha emitido su gala de estreno con la llegada de los concursantes a la casa. A todos estos ingredientes hay que añadir el fútbol, que siempre se lleva una buena parte de la audiencia, y el regreso de Hasta el fin del mundo, que quería plantar cara al reality de Telecinco en su estreno. Así han quedado las audiencias de este segundo día normal del año después de que hayan terminado las vacaciones de Navidad para todos los programas de la televisión y todo el público haya regresado ya a la vida habitual.

Noche muy competida, quizás una de las más complicadas del año, para todos los programas, pero ha sido La Revuelta el gran perjudicado de todo. Si el miércoles sufría para mantener el segundo puesto contra La isla de las tentaciones, este jueves ha notado un gran bajón por culpa del resto de la competencia, confirmado que cuando hay partidos de Champions tiene más problemas que El Hormiguero. Broncano y los suyos pierden dos puntos de cuota y se deben conformar con un 10.6 % y 1.331.000 espectadores. Por detrás se queda la primera parte de la gala de Gran Hermano, que lo hace con un bajo 7.7 % y 963.000 espectadores, datos que vuelven a hacer saltar las alarmas, aunque luego no fueron tan malos como los de la edición de anónimos.

Por su parte, el liderato de la noche es para El Hormiguero, que sube respecto al miércoles más de un punto y se anota un 16% de cuota y 1.987.000 espectadores, datos más habituales para Pablo Motos.

La quinta posición del access prime time es para First Dates (7.1% y 878.000), que anota sube antes de su regreso a Telecinco en los próximos días, cuando estará de lunes a miércoles. Detrás se sitúa El Intermedio (6.8% y 859.000).

Hay que destacar que Movistar Plus+ compite gracias al fútbol con el encuentro entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid de la Supercopa de España, que hace un buen 9.6 % de share y 1.107.000 televidentes, siendo lo más visto del día en la televisión de pago y rivalizando con las cadenas en abierto.

¿Qué audiencia hizo el estreno de ‘GH DÚO’?

Aunque en el primer tramo de la noche las cosas no le fueron bien a Jorge Javier Vázquez, en la segunda parte de la noche, ya sin La Revuelta y El Hormiguero, sí que logra liderar, dando una alegría a Telecinco después de una Navidad complicada para la cadena. GH DÚO se impone a todas las ofertas con un 13.7 % y 821.000 espectadores, datos bajos para un reality de Mediaset, pero que mejoran mucho los obtenidos por las galas de la edición de anónimos.

De cerca le siguió Hasta el fin del mundo, que logra su objetivo de desactivar el estreno de la casa de los famosos (que ahora está en Tres Cantos y no en Guadalix de la Sierra) y logra reunir al 10.9 % y 668.000 espectadores. Gran noche también para Iker Jiménez y su Horizonte, que no puede volver a liderar en la noche del jueves, pero supera el doble dígito y llega en un gran momento a su estreno en el access de Cuatro, que será en los próximos días ocupando el hueco que deje First Dates.

Peor le fueron las cosas en la segunda parte de la noche a las cadenas de Atresmedia. Tras El Hormiguero, el nuevo capítulo de La Encrucijada se debe conformar con un 8.5 % y 10.6 % en Antena 3, mientras que laSexta vive una buena noche con la película Venganza bajo cero, reuniendo a un 6.8 % de los espectadores.