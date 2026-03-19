Cambios en ‘Pasapalabra’: nuevos invitados famosos del 19 al 23 de marzo de 2026

Pasapalabra cambia de invitados después de tres días en los que ha tenido en el plató a Fele Martínez, Gorka Otxoa, Cristina Medina y Clara Garrido. Desde el jueves 19 y hasta el lunes 23 de marzo, el plató se abre para recibir a JJ Vaquero, Llum Barrera, Andrea Duro y Adrián Lastra. Todos ellos tendrán la responsabilidad de ayudar a Alejandro Ruiz y a Javier Alonso a llegar con el máximo tiempo posible en el marcador para llegar al famoso Rosco. Allí lucharán ellos solos ante el reloj, pero durante las pruebas necesitan de la ayuda de los componentes de sus respectivos equipos, que deberán estar concentrados y muy rápidos en todo momento.

La función de los invitados es más importante de lo que parece, pues para ellos es una jornada de trabajo, puesto que acuden a Pasapalabra cobrando. Es por eso que no todos los famosos pueden ir al programa, ya que se necesitan conocimientos y concentración para estar pendiente de las pruebas y conocer el funcionamiento del concurso. Además, deberán seguir siempre las órdenes del capitán de su equipo. Lo que cobran los invitados famosos ya te lo contamos en Happy FM.

JJ Vaquero deberá concentrarse en ‘Pasapalabra’

Hablando de invitados que alguna vez no han estado concentrados, el humorista ha sido uno de los que ha confesado alguna vez no estar a la altura, algo que ocurrió en el año 2023.

El humorista fue uno de los guionistas de El Hormiguero durante sus primeras temporadas, además de ser conocido por El Club de la Comedia y Paramount Channel. En los últimos tiempos ha querido abrirse en canal y ha contado en público sus problemas con las adicciones, problemas que ya ha conseguido superar, además de regresar al mundo del culturismo, puesto que fue una estrella en los años 90 de esta categoría deportiva.

Llum Barrera

La actriz se ha convertido en una de las colaboradoras más habituales de la televisión y la radio, donde es una cara conocida por la gran mayoría de los espectadores. En su paso por Pasapalabra podrá hablar de La Casa Nostra, serie que se puede ver en TV3, la televisión de Cataluña.

Andrea Duro

Es una de las grandes protagonistas de Física o química, serie a la que volvió para meterse en el papel de Yoli en FoQ: El reencuentro. Aunque se trata de la serie que le dio la fama, la actriz ha trabajado en otras como Amar es para siempre, El secreto de Puente Viejo y La catedral del mar, entre otras. Su último proyecto estrenado ha sido la película Pequeños calvarios, estrenada en el mes de octubre.

Adrián Lastra lo dará todo en ‘Pasapalabra’

Se trata de uno de los actores más internacionales de nuestro país, siendo conocido especialmente en América, donde ha participado en series y concursos muy conocidos como Mira quién baila, en su versión para Univisión.

En España es conocido por sus papeles en series y películas como Los hombres de Paco, Velvet, Fuga de cerebros o Jaguar. En el año 2012 estuvo nominado al Goya como Mejor Actor Revelación por la película Primos.