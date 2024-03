La arriesgada maniobra de Adrián Lastra en ‘El Desafío’: «Quiero pedir perdón»

La segunda semifinal de El Desafío ha dejado grandes momentos en una de las noches más emocionantes en la que tres concursantes que se juegan el pase a la final con Pablo Castellano. Adrián Lastra, uno de los favoritos a la victoria, ha protagonizado un arriesgado número para su salud.

Para conseguir pasar a la siguiente fase ha tenido un gran reto de baile con la prueba Soul Music Soul, un complicado baile en el que debía estar al mismo nivel que el cuerpo de baile del programa. Pese a que el madrileño es un buen bailarín, en realidad es actor.

Tal y como ha explicado su coach, en los musicales no es habitual tener coreografías tan complicadas como a la que se enfrentaba este viernes, algo que ha querido poner en valor para que el jurado lo tuviera en cuenta. «Adrián no baila. Adrián en los musicales son tres pasitos los que hacen porque están cantando…», ha querido contar la coreógrafa.

.@Adrian_Lastra defenderá la segunda semifinal interpretando ‘El Soul Music Show’, un reto musical lleno de rápidos movimientos, ¿conseguirá mantener el ritmo? #ElDesafío11 pic.twitter.com/7BZVCUcpo0 — El Desafío (@eldesafioA3) March 21, 2024

Para hacer más especial este número, Noe y Alberto -dos de los miembros del cuerpo de baile- trabajaron con Lastra en la obra Hoy no me puedo levantar, su debut en teatro musical hace 19 años. Esta prueba ha sido un reencuentro después de muchos años, por lo que ha querido esforzarse al máximo.

«Es un órdago al mundo del baile. Dar la importancia a que sin el baile no existe el espectáculo», ha destacado Adrián. Muy optimista, Lastra ha dejado claro que todos los presentes en el plató y los espectadores iban «a gozar» con el número.

Y así ha sido, el concursante de El Desafío ha demostrado que tiene nivel para que le puedan tomar en serio en el mundo del baile -hay que recordar que está participando también en Bailando con las estrellas- y ha dado una gran exhibición. El último paso ha sido un mortal en el que ha necesitado la ayuda de dos compañeros, un cierre espectacular que ha tenido sus riesgos.

Hace solo dos semanas destapaba que había sufrido una importante lesión que le ha provocado dolores durante varias de las pruebas y que ha necesitado mucho reposo. «Me fracturé el abdomen y tengo una rotura de cuatro centímetros en el abdomen de en medio», decía entre dolores tras una complicada prueba con una moto.

Su madre y su pareja ha vivido desde las gradas este enorme momento con gran emoción, igual que los compañeros del programa, que han corrido a felicitarle tras su actuación. Una vez ha recuperado el aliento, Lastra ha explicado parte de lo sucedido y que los espectadores no conocían.

Adrián Lastra deslumbra con su arriesgado paso

«Quiero pedir perdón a Jorge Salvador -dueño junto a Pablo Motos de la productora de El Desafío y de El Hormiguero- porque el final de este número es la primera vez que lo ve todo el mundo, porque no lo he ensayado nunca», ha confesado.

Se refería al salto mortal hacia atrás, un paso que no tenía previsto hacer porque su lesión se la produjo ensayando este baile hace semanas. «Jorge siempre medía: ‘Adri, no lo hagas. No lo hagas porque te voy a echar la bronca’», unas recomendaciones a las que no hizo caso porque se sentía seguro.

Para tranquilizarle, le ha dejado claro que no se había hecho daño y que el paso había salido a la perfección. «Lo había visto con los papeles del seguro médico y no entendía por qué», ha bromeado Roberto Leal para confirmar que todo había salido a la perfección.