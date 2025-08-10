Ni andaluces ni catalanes: a 8 de cada 10 españoles les molestan los ciudadanos de esta comunidad autónoma

A 8 de cada 10 españoles les molestan los ciudadanos de esta comunidad autónoma, ni los andaluces ni catalanes. Es hora de saber qué ciudadanos son los que nos afectarán en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que acabarán siendo los que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de saber en todo momento lo que tenemos por delante, por lo que es hora de saber qué españoles son los más molestos.

Ni catalanes ni andaluces

A 8 de cada 10 españoles les molestan estos ciudadanos de esta comunidad autónoma

La empresa de movilidad eléctrica Zity ha realizado un estudio en el que sitúa a estos habitantes de España como uno de los más molestos. Ante algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días en los que los expertos que sitúan a los madrileños en el punto de mira.

Madrid, considerada como lugar de procedencia de los turistas con peor comportamiento cuando visitan en verano otras regiones de España (35,3%), por encima de Cataluña (21,3%) y

Andalucía (13,3%).

Más de 3 de cada 10 españoles tienen una percepción negativa o algo negativa acerca del comportamiento del turista madrileño durante el verano. Además, el turista madrileño es

definido principalmente como Chulo (37,5%), Prepotente (36,5%) y Sabelotodo (29,2%). Así, cerca del 70% de los españoles considera que el comportamiento que tienen los turistas

madrileños en los lugares donde veranean fomenta el rechazo hacia ellos (69,2%). A pesar de todo ello, el 40% tiene una percepción neutral sobre el comportamiento del turista madrileño.

Por otro lado, somos muy autocríticos ya que cerca de 1 de cada 4 españoles considera que los turistas con peor comportamiento son los de su propia CC.AA.

6 de cada 10 residentes fuera de la C. de Madrid (61,1%), consideran útil tomar alguna medida educacional para que los turistas madrileños corrijan alguna de sus actitudes cuando salen de

veraneo por España. Galicia es la comunidad autónoma mas partidaria de tomar medidas al respecto (80,0%).

Cerca de 1 de cada 2 españoles encuestados (46,7%) creen que existe la “Madrileñofobia” en España y, han presenciado o vivido alguna situación negativa hacia turistas madrileños

(45,8%).

Frases como “Ya están aquí los de Madrid” (70,7%), “Esto en Madrid no pasa” (65,8%) y “No hay mejor agua que la de Madrid” (64,2%), son las más escuchadas por los españoles



Por otro lado, dependiendo del lugar la llegada masiva de turistas madrileños en verano a veces genera tensiones con la población local, así lo considera 1 de cada 2 españoles (48,8%).

8 de cada 10 residentes fuera de la C. de Madrid (80,3%), asegura no haber tratado diferente a los turistas por venir de Madrid, sin embargo 1 de cada 2 madrileños se ha sentido

rechazado o tratado diferente, principalmente en determinadas CC.AA (43,0%), por ser turista madrileño/a.

1 de cada 2 españoles, han visto alguna vez (38,9%) o con frecuencia (12,2%), contenido en redes sociales con tono crítico o satírico sobre los madrileños en verano y creen que la existencia de

este tipo de contenido puede fomentar un rechazo real hacia el turista madrileño (52,2%).

El mensaje “Madrileños go Home”, interpretado como un reflejo de un rechazo real hacia el turismo que proviene de Madrid y así lo declara más de 1 de cada 2 españoles (54,1%). Sin embargo,

ante un mensaje como este, el sentimiento originado es de indiferencia (49,7%), menos entre los madrileños, donde casi 8 de cada 10 indica que les molesta mucho o bastante (76,8%).

Al 60% de los madrileños (59,5%) les molesta que se hable del “turismo madrileño” como si fuera una plaga.

En general, los residentes en Madrid nunca ocultan su procedencia para evitar miradas o comentarios cuando viajan por España (58,0%). Sin embargo, 3 de cada 10 declara haberlo hecho

siempre (4,5%) o alguna vez (23,0%) y cerca del 15% lo ha pensado, pero finalmente no lo ha hecho (14,5%).