El sector del vino en Europa se encuentra en alerta, ya que para el cierre de este 2025 se espera que se haya alcanzado un consumo mínimo histórico de este producto a nivel mundial, con tan sólo 214 millones de hectolitros. De esta forma, el consumo de vino en Europa ha caído durante este año un 25%, además de que hay otros factores que afectan al crecimiento del sector.

Así, otro de los hechos más relevantes que está afectando de lleno a los vinos europeos es que estos están perdiendo terreno en mercados clave como China y EEUU, mientras que los vinos de gamas más bajas también se están enfrentando a un importante crecimiento de la competencia internacional.

Por otro lado, el plan europeo de apoyo al sector vinícola está dejando sin resolver problemas clave como la caída del consumo y las dificultades de exportación.

El consumo de vino cae un 25% en Europa

De esta forma, la producción y el consumo mundiales de vino han caído casi un 10% en diez años. Pero el descenso es mucho más pronunciado en Europa, donde el consumo ha caído un 25 % desde el año 2000. En concreto, Francia ha perdido su condición de primer productor mundial en favor de Italia, y la demanda sigue cayendo en picado, según el último análisis de Coface.

En este contexto, Francia, España e Italia concentran el 60 % de la producción mundial de vino, un peso que contrasta con la debilidad de la demanda en el continente. Para el cierre de 2025, se prevé que el consumo mundial alcance un mínimo histórico de 214 millones de hectolitros.

El plan europeo es sólo una ayuda parcial

Asimismo, el plan de apoyo de la Unión Europea al sector del vino se basa principalmente en subvenciones para el arranque definitivo de viñedos, y no son suficientes para abordar el problema.

En Francia, se movilizarán 130 millones de euros para financiar el arranque a razón de 4.000 euros por hectárea. Esta medida, que también se aplica a Italia y España, tiene por objeto limitar la oferta ante la disminución de la demanda. Sin embargo, sólo aborda una parte del desequilibrio estructural del sector.

«La industria vinícola europea está atravesando una crisis sin precedentes, marcada por un desequilibrio persistente entre la oferta y la demanda, las dificultades de exportación y la competencia en los vinos de gama básica. Las medidas actuales, aunque esenciales, no son suficientes para reinventar el sector de forma sostenible», afirma Simon Lacoume, economista del sector.

Grandes dificultades en las exportaciones

Otro de los problemas es que los vinos europeos se enfrentan a dificultades en los mercados internacionales. En China, el consumo de vino ha caído más de un 60% desde la pandemia, mientras que en Estados Unidos las nuevas barreras arancelarias complican el acceso al mercado de los exportadores europeos. Estas dificultades en la exportación debilitan aún más un sector que ya se encuentra bajo presión.