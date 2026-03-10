Ibai Llanos se ha convertido, indiscutiblemente, en uno de los streamers más consagrados de nuestro país. Pues, poco a poco, el vasco ha logrado conquistar a un buen sector del público con su contenido. Una popularidad que ha ido creciendo a pasos agigantados y que le ha llevado a crear uno de los eventos deportivos más conocidos. De hecho, le ha ido tan bien al comunicador que, este 2026, celebra el sexto aniversario de este proyecto. Un encuentro que ya ha bautizado bajo el título de La Velada del Año 6 y que, como no podía ser de otra manera, contará con la participación de populares streamers, youtubers y celebridades.

El pasado 2025, la gran cita del boxeo creada por Ibai Llanos tuvo lugar en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Un encuentro donde 80.000 personas de todos los rincones de España acudieron para ver en acción a algunas de sus celebridades favoritas. Por ello, y tras la realización de un evento absolutamente exitoso, el comunicador ha querido continuar con su tradición anual. De esta manera, durante las últimas horas, Llanos ha ido lanzando algunas de las novedades de La Velada del Año 6. Una serie de sorpresas con las que no ha dejado indiferente a nadie. Pues, ya ha anunciado el nombre de los participantes, la fecha, el lugar del evento y todo lo relacionado con las entradas. ¡Te lo contamos!

Entradas de ‘La Velada del Año 6’

Tal y como se anunció de manera oficial ayer, 9 de marzo, La Velada del Año 6 se celebra siempre en pleno verano. Este 2026 no iba a ser menos, por lo que Ibai Llanos ha revelado que el encuentro tendrá lugar el próximo 25 de julio. Un acontecimiento que volverá a tener lugar en Sevilla, a pesar de las altas temperaturas que habrá.

El motivo, según ha explicado Llanos, es que el Estadio de La Cartuja es el único que les permite finalizar el evento en la madrugada. Además, tiene espacio para miles de personas. Dada la alta demanda, las entradas para La Velada del Año 6 ya se han agotado. Cada año, el evento acoge a rostros muy conocidos, por lo que ha ido adquiriendo mucha popularidad. Respecto a los precios, las entradas presentaban un coste que oscilaba desde los 53 euros hasta los 190 euros.

Lista de participantes de ‘La Velada del Año 6’

Con el objetivo de ir haciendo la espera mucho más amena, pero a la vez más tentadora, el streamer también ha anunciado el nombre de los grandes protagonistas de esta edición. Una serie de rostros muy conocidos en el universo de internet y que han creado mucha expectación entre el público, algunos más que otros.