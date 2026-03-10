Alemania ha hundido su comercio exterior con fuerza en tan sólo el mes de enero, según reflejan los datos publicados este martes por el portal estadístico del país, Destatis. En comparación con diciembre, las exportaciones cayeron un 2,3%, mientras que las importaciones se desplomaron un considerable 5,9% en sólo 31 días. Esto coincide con el descenso de producción de la industria germana, que deja en jaque la economía de esta nación a las puertas de sufrir los efectos de la guerra de Irán.

Por su parte, en comparación con el mismo mes del año anterior, enero de 2025, las exportaciones aumentaron un 0,6%, pero las importaciones alemanas disminuyeron un importante 4,0%.

Así, en el primer mes del año, Alemania exportó bienes por valor de 130.500 millones de euros e importó bienes por valor de 109.200 millones de euros, ajustados por variaciones de calendario y estacionalidad.

Por lo tanto, la balanza comercial cerró con un superávit de 21.200 millones de euros en enero de 2026. En diciembre de 2025, la balanza comercial ajustada por variaciones de calendario y estacionalidad fue de +17.400 millones de euros, y en enero de 2025 fue de +15.900 millones de euros.

Esto, sin embargo, ha sucedido simplemente porque las importaciones se han reducido más que las exportaciones, por lo que el cálculo final aporta un mayor superávit. Sin embargo, las relaciones comerciales, en general, se han reducido con relativa fuerza en términos intermensuales.

El comercio de Alemania en enero

En cuanto al comercio con la Unión Europea (UE), la economía germana exportó bienes por valor de 71.600 millones de euros, mientras que se importaron bienes por valor de 55.600 millones de euros.

«En comparación con diciembre de 2025, las exportaciones a los países de la UE, ajustadas por calendario y estacionalidad, disminuyeron un 4,8% y las importaciones desde estos países, un 6,5%», explica el portal estadístico.

Por otro lado, las exportaciones a los países de la eurozona cayeron un 5,7%, hasta los 50.100 millones de euros, y las importaciones de bienes descendieron un 5,9%, hasta los 37.600 millones de euros.

En cuanto al comercio de Alemania con naciones extracomunitarias, las ventas se redujeron un 2,7%, hasta los 21.500 millones de euros, y las compras se desplomaron un 7,8%, hasta los 18.000 millones de euros.

La mayor parte de las exportaciones alemanas en enero de 2026 se destinó a Estados Unidos. Ajustadas por variaciones de calendario y estacionales, las exportaciones a la nación norteamericana totalizaron 13.200 millones de euros, lo que representa un aumento del 11,7% con respecto a diciembre de 2025.

En comparación con enero de 2025, las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 0,4% tras ajustar por variaciones de calendario y estacionales. Por tanto, los alemanes han salido bien parados en la guerra comercial que ha iniciado Donald Trump contra numerosos países de todo el mundo.