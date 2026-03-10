Soy monitora de yoga y este es el único pantalón que recomiendo: colas en Decathlon a partir de mañana

La ropa adecuada puede marcar una gran diferencia a la hora de practicar yoga. No se trata solo de estética, sino de comodidad y libertad de movimiento durante toda la sesión. En esas, un modelo de pantalón de Decathlon está empezando a destacar entre las que practican esta disciplina. Se trata del pantalón suave para yoga de talle alto de la marca Kimjaly, una prenda que muchas monitoras recomiendan a sus alumnas por lo cómodo que resulta durante los ejercicios y por su precio accesible.

Cada vez más personas se animan a practicar yoga, ya sea en casa, en gimnasios o en centros especializados. Y cuando alguien empieza, una de las primeras dudas suele ser qué ropa utilizar. Las profesoras de yoga suelen coincidir en que lo mejor es elegir prendas suaves, que se adapten bien al cuerpo y que no molesten al cambiar de postura. Por eso este pantalón de Decathlon se ha convertido en una recomendación habitual en muchas clases. Su tejido es ligero y agradable al tacto, algo que se nota especialmente durante sesiones largas en las que el cuerpo necesita moverse con total comodidad.

Uno de los detalles que más gusta a las que lo utilizan es su cintura alta con vuelta. Este tipo de diseño hace que el pantalón se mantenga en su sitio mientras se realizan las diferentes posturas, incluso en movimientos en los que el cuerpo se estira o se flexiona. De esta manera se evita tener que recolocar la prenda constantemente, algo que puede resultar bastante incómodo durante una clase. Además, la cintura alta aporta una sensación de sujeción suave en la zona del abdomen, algo que muchas personas agradecen cuando practican yoga o pilates.

El pantalón de yoga perfecto de Decathlon

El precio es otro factor que explica por qué está llamando tanto la atención. Mientras que en algunas marcas especializadas los pantalones de yoga pueden superar fácilmente los 40 o 50 euros, este modelo se puede comprar en Decathlon por sólo 19,99 euros. Esa diferencia hace que muchas personas lo vean como una opción muy interesante para equiparse sin gastar demasiado dinero. En un momento en el que cada vez más gente practica deporte de forma habitual, encontrar prendas cómodas a buen precio se ha convertido en una prioridad para muchos.

El tejido también juega un papel importante en su popularidad. Está fabricado con algodón suave combinado con elastano, lo que permite que el pantalón se estire sin perder su forma. Esto ayuda a que acompañe los movimientos del cuerpo sin apretar ni limitar las posturas. Además, el material es opaco, un detalle que muchas usuarias valoran mucho para sentirse seguras durante los ejercicios, especialmente en posturas que implican estiramientos o inclinaciones.

Este pantalón forma parte de la línea de yoga Kimjaly, la marca que Decathlon dedica específicamente a esta disciplina. Dentro de su catálogo hay esterillas, bloques, ropa y otros accesorios pensados para las que practican yoga con frecuencia. En el caso de este pantalón, la marca ha apostado por un diseño sencillo y cómodo, pensado para adaptarse a diferentes tipos de cuerpo y niveles de práctica.