El COE firma un acuerdo de patrocinio con HVR Energy hasta Los Ángeles 2028

HVR Energy, compañía española especializada en infraestructuras de hidrógeno para movilidad, ha firmado un acuerdo de patrocinio con el Comité Olímpico Español (COE) por el que se convierte en patrocinador oficial de la entidad hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En el marco de esta colaboración, la compañía pondrá a disposición del COE cinco vehículos propulsados por hidrógeno para impulsar una movilidad más sostenible en sus operaciones.

La alianza permitirá al COE reducir su huella de carbono y consolidar un modelo ejemplarizante de sostenibilidad dentro del deporte español. Además, HVR Energy participará en iniciativas conjuntas de concienciación y educación sobre energías limpias dentro del ecosistema deportivo nacional.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, y el presidente de HVR Energy, Luis Felipe Suárez-Olea del Arco, han firmado el acuerdo en la sede del COE en Madrid, en un acto que simboliza el compromiso compartido de avanzar hacia un futuro más sostenible, involucrando al sector deportivo y haciendo de este uno más eficiente, responsable y alineado con los grandes retos medioambientales del siglo XXI.

El acto también ha contado con la presencia de dos referentes del deporte español: la deportista olímpica Ana Alonso, doble medallista en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, y el boxeador Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui, subcampeón olímpico en los Juegos de París 2024, quienes simbolizan el talento y la capacidad de superación que el movimiento olímpico representa.

La trayectoria de Ana Alonso se ha convertido en una de las historias más inspiradoras del deporte español reciente. La atleta logró dos medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 tras competir con una grave lesión de rodilla y después de haber sufrido meses antes un atropello durante un entrenamiento, un episodio que puso a prueba su recuperación y reforzó su imagen como símbolo de superación en el deporte de élite. «Es muy positivo ver cómo el deporte y la sostenibilidad avanzan de la mano. Este acuerdo demuestra que el compromiso con el futuro también se construye apoyando a los deportistas», ha asegurado.

Por su parte, Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui protagonizó uno de los grandes hitos del boxeo español reciente al conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de peso superpesado. El boxeador, nacido en Marbella y formado en clubes locales, se ha consolidado como uno de los referentes de una nueva generación de deportistas que combina talento, disciplina y proyección internacional. «Es una gran noticia que empresas como HVR Energy se unan al movimiento olímpico. Este tipo de acuerdos ayuda a que los deportistas podamos seguir creciendo y representando a España con ambición y orgullo», ha afirmado.

En palabras de Luis Felipe Suárez-Olea del Arco, presidente de HVR Energy: “En HVR Energy creemos firmemente en el poder del deporte como motor de transformación social y este acuerdo con el COE representa un paso natural en nuestro compromiso con el talento, la excelencia y el futuro de nuestro país. Acompañar a nuestros deportistas en su camino hacia nuevos retos internacionales es un orgullo y una responsabilidad que asumimos con ilusión. Queremos aportar no solo recursos, sino también energía, en el sentido más amplio de la palabra, para impulsar sus sueños y contribuir a que sigan siendo referentes dentro y fuera de la competición”.

Por su parte, Alejandro Blanco, presidente del COE, destaca que “para el Comité Olímpico Español es una gran satisfacción contar con el apoyo de una compañía como HVR Energy, que comparte con nosotros una visión de futuro basada en la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con la sociedad. La incorporación de soluciones vinculadas al hidrógeno renovable refuerza nuestra apuesta por avanzar hacia un modelo deportivo cada vez más responsable y alineado con los grandes retos medioambientales de nuestro tiempo. Estamos convencidos de que esta alianza nos permitirá seguir impulsando el deporte español y acompañar a nuestros deportistas en el camino”.

Esta colaboración se enmarca en la estrategia integral del COE, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con la hoja de ruta del Comité Olímpico Internacional (COI), que prioriza la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Por su parte, HVR Energy refuerza su posicionamiento en la transición energética en España y vincula su marca al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.